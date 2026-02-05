Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Quaresma 2026

Bispo de Viana do Castelo apela à conversão e desafia a “edificar uma nova humanidade”

05 fev, 2026 - 10:28 • Olímpia Mairos

Como gesto concreto da Quaresma, D. João Lavrador anuncia que a renúncia quaresmal deste ano se destina à criação de um Fundo de Solidariedade Diocesano, para apoiar situações de maior necessidade, dentro e fora do contexto diocesano.

A+ / A-

O bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador, mobiliza os cristãos da diocese a “edificar uma nova humanidade”, convidando-os a viverem o tempo da Quaresma como um “tempo favorável” de conversão, renovação da vida batismal e compromisso solidário.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Partindo da citação paulina — “Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação” — o prelado sublinha que a Quaresma é um itinerário de preparação para a Páscoa, centrado no mistério pascal de Jesus Cristo e na transformação pessoal e comunitária.

Cada cristão, batizado, e como tal discípulo de Jesus Cristo, e cada comunidade cristã são chamados a centrarem a sua vida, seja pessoal seja comunitária, na Páscoa de Jesus Cristo”, escreve.

Na mensagem pastoral para a Quaresma, D. João Lavrador lembra que este tempo litúrgico interpela a vida concreta dos fiéis, exigindo coerência entre fé e vida.

Olhar para a nossa vida pessoal e comunitária exige que se interpretem os sinais que nos interpelam e nos convidam a uma vida nova”, refere, reconhecendo que o pecado e o mal afetam não só as pessoas, mas também as comunidades cristãs e as estruturas da sociedade.

Um dos eixos centrais da reflexão é a renovação da vida batismal. Segundo o bispo de Viana do Castelo, a Quaresma é um tempo propício para cada cristão se questionar sobre a sua condição de batizado e o seu compromisso com a missão da Igreja.

Para a comunidade formada pelos batizados é um convite a renovar e a crescer na graça batismal”, sublinha, apelando também aos agentes pastorais para valorizarem os sinais batismais na liturgia quaresmal.

A Palavra de Deus surge igualmente como caminho essencial de conversão. D. João Lavrador desafia os fiéis a deixarem-se iluminar pela escuta da Escritura, pela lectio divina e pela partilha em grupos bíblicos, lembrando que “deixar-se iluminar pela Palavra de Deus é o desafio permanente lançado aos batizados”.

Na dimensão sacramental, o bispo pede especial atenção à valorização da Reconciliação e da Eucaristia, apelando aos sacerdotes para que dediquem tempo ao acolhimento e acompanhamento dos fiéis. Citando São João Paulo II, recorda que “a caridade das obras garante uma força inequívoca à caridade das palavras”.

A mensagem destaca ainda o jejum e a abstinência como meios de renovação pessoal e comunitária, numa sociedade marcada pela abundância e pelas desigualdades. “O jejum e a abstinência são, sem dúvida, meios espirituais e de comunhão”, afirma, defendendo uma humanidade mais integradora, libertadora e fraterna.

Como gesto concreto da Quaresma, D. João Lavrador anuncia que a renúncia quaresmal deste ano se destina à criação de um Fundo de Solidariedade Diocesano, para apoiar situações de maior necessidade, dentro e fora do contexto diocesano. “Apelamos para a generosidade de todos e cada um dos cristãos e pessoas de boa vontade”, escreve.

A mensagem faz ainda um convite à esperança e à renovação da missão evangelizadora da Igreja, desejando que este tempo quaresmal seja “uma oportunidade de nos renovarmos também no serviço evangelizador da Igreja”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias