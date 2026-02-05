Bispo de Viana do Castelo apela à conversão e desafia a “edificar uma nova humanidade”

O bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador, mobiliza os cristãos da diocese a “edificar uma nova humanidade”, convidando-os a viverem o tempo da Quaresma como um “tempo favorável” de conversão, renovação da vida batismal e compromisso solidário.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Partindo da citação paulina — “Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação” — o prelado sublinha que a Quaresma é um itinerário de preparação para a Páscoa, centrado no mistério pascal de Jesus Cristo e na transformação pessoal e comunitária.

“Cada cristão, batizado, e como tal discípulo de Jesus Cristo, e cada comunidade cristã são chamados a centrarem a sua vida, seja pessoal seja comunitária, na Páscoa de Jesus Cristo”, escreve.

Na mensagem pastoral para a Quaresma, D. João Lavrador lembra que este tempo litúrgico interpela a vida concreta dos fiéis, exigindo coerência entre fé e vida.

“Olhar para a nossa vida pessoal e comunitária exige que se interpretem os sinais que nos interpelam e nos convidam a uma vida nova”, refere, reconhecendo que o pecado e o mal afetam não só as pessoas, mas também as comunidades cristãs e as estruturas da sociedade.

Um dos eixos centrais da reflexão é a renovação da vida batismal. Segundo o bispo de Viana do Castelo, a Quaresma é um tempo propício para cada cristão se questionar sobre a sua condição de batizado e o seu compromisso com a missão da Igreja.

“Para a comunidade formada pelos batizados é um convite a renovar e a crescer na graça batismal”, sublinha, apelando também aos agentes pastorais para valorizarem os sinais batismais na liturgia quaresmal.

A Palavra de Deus surge igualmente como caminho essencial de conversão. D. João Lavrador desafia os fiéis a deixarem-se iluminar pela escuta da Escritura, pela lectio divina e pela partilha em grupos bíblicos, lembrando que “deixar-se iluminar pela Palavra de Deus é o desafio permanente lançado aos batizados”.

Na dimensão sacramental, o bispo pede especial atenção à valorização da Reconciliação e da Eucaristia, apelando aos sacerdotes para que dediquem tempo ao acolhimento e acompanhamento dos fiéis. Citando São João Paulo II, recorda que “a caridade das obras garante uma força inequívoca à caridade das palavras”.

A mensagem destaca ainda o jejum e a abstinência como meios de renovação pessoal e comunitária, numa sociedade marcada pela abundância e pelas desigualdades. “O jejum e a abstinência são, sem dúvida, meios espirituais e de comunhão”, afirma, defendendo uma humanidade mais integradora, libertadora e fraterna.

Como gesto concreto da Quaresma, D. João Lavrador anuncia que a renúncia quaresmal deste ano se destina à criação de um Fundo de Solidariedade Diocesano, para apoiar situações de maior necessidade, dentro e fora do contexto diocesano. “Apelamos para a generosidade de todos e cada um dos cristãos e pessoas de boa vontade”, escreve.

A mensagem faz ainda um convite à esperança e à renovação da missão evangelizadora da Igreja, desejando que este tempo quaresmal seja “uma oportunidade de nos renovarmos também no serviço evangelizador da Igreja”.