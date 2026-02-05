“Cada donativo é um tijolo de esperança”: Fundação AIS apela à reconstrução de igrejas após a tempestade Kristin

A Fundação AIS lançou uma campanha de solidariedade para a reparação de igrejas, capelas e centros paroquiais danificados pela tempestade Kristin, com especial incidência na Diocese de Leiria-Fátima, a mais afetada em todo o país.

Em comunicado, a fundação pontifícia sublinha que a iniciativa surge após a passagem de um temporal que deixou um rasto de destruição generalizada, com perdas humanas, inundações e prejuízos avultados, levando o Governo a decretar o estado de calamidade nos municípios mais atingidos.

“Cada donativo é como uma telha nova ou um tijolo para a reconstrução das nossas igrejas e da esperança das comunidades”, afirma Catarina Martins de Bettencourt, diretora do secretariado nacional da Fundação AIS.

Além da Diocese de Leiria-Fátima, registaram-se danos significativos em igrejas e edifícios paroquiais das dioceses de Coimbra, Aveiro e Santarém, havendo também prejuízos noutras regiões do país, com telhados destruídos e estruturas seriamente comprometidas, agravados pelas chuvas intensas dos últimos dias.

“A magnitude deste desastre está ainda por apurar, mas as imagens e os relatos no terreno mostram uma realidade dramática e a necessidade de apoio imediato”, sublinha Catarina Martins de Bettencourt, numa mensagem enviada aos benfeitores da instituição.

A responsável acrescenta que a Fundação AIS, tradicionalmente dedicada ao apoio à Igreja em contextos de perseguição e pobreza no mundo, não pode ficar indiferente ao sofrimento das comunidades portuguesas.

“Contactámos de imediato a Diocese de Leiria-Fátima para oferecer ajuda de emergência, mas para isso precisamos de si, do seu coração generoso”, refere.

Devolver os locais de culto às comunidades

O principal objetivo da campanha passa por reconstruir igrejas e capelas danificadas, permitindo que as comunidades possam retomar a celebração da fé em segurança. A iniciativa pretende igualmente apoiar o restauro de edifícios paroquiais, considerados fundamentais na vida social e comunitária das populações locais.

Em simultâneo, a Fundação AIS procura “dar esperança e conforto às populações mais atingidas, mostrando que não estão sozinhas”, garante Catarina Bettencourt.

“Cada donativo será diretamente aplicado na reconstrução das igrejas, particularmente no apoio à Diocese de Leiria-Fátima. Com a sua ajuda, podemos reconstruir telhados, restaurar a fé e devolver a esperança às comunidades”, afirma.

“Juntos vamos minorar o sofrimento das comunidades cristãs nesta hora de angústia”, conclui a responsável, deixando ainda um apelo à oração por todos os afetados pela tempestade, os enlutados, os que perderam bens ou ficaram sem emprego.

Os donativos podem ser feitos através do site da Fundação AIS, por MB Way 918125574, ou pelo telefone 217544000.