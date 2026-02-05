Ouvir
Depressão Kristin. CNIS “apela à mobilização solidária” na região centro

05 fev, 2026 - 09:59 • Henrique Cunha

Numa nota publicada na sua página a Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS) diz que as Instituições Particulares “estão bem posicionadas para dar uma resposta concreta”.

Na sequência da intempérie que assolou a Zona Centro do país na última semana, provocando uma situação de calamidade com impactos severos em comunidades, habitações e infraestruturas locais, a Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS) apela “à mobilização solidária”.

A Confederação adianta que “pela sua natureza e pelos valores que orientam”, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) “estão particularmente bem posicionadas para dar uma resposta concertada com as necessidades no terreno”.

Na nota, a CNIS identifica como prioridades “água e bens alimentares não perecíveis; -Equipamentos essenciais ao restabelecimento de condições mínimas de funcionamento”, e adianta que “a disponibilidade para apoiar deverá ser manifestada junto da IPSS de proximidade”.

“Caso o apoio se concretize através de contributos monetários, essa intenção deverá igualmente ser sinalizada junto da IPSS mais próxima”, acrescenta.

A CNIS acredita que “uma solidariedade articulada poderá fazer uma diferença significativa neste momento crítico, reforçando o papel do setor enquanto agente ativo de coesão social e territorial”.

“O país, em geral, e, muito especialmente alguns distritos, estão a enfrentar condições muitíssimo adversas e demasiadamente prolongadas. Como sempre, os trabalhadores das Instituições tudo estão a fazer para que continuem a ser prestados todos os serviços e os melhores cuidados aos utentes nas várias respostas sociais. Também estão a alargar às comunidades a sua solicitude assim favorecendo a esperança em condições tão difíceis”, conclui a nota.

