Depressão Kristin

Levantamento de danos no património religioso prossegue até sexta-feira

05 fev, 2026 - 09:17 • Henrique Cunha

Num primeiro momento foram identificados 33 locais de culto com danos avultados, nas dioceses de leiria-Fátima, Coimbra, Aveiro e Santarém. Secretariado dos Bens Culturais da Igreja em diálogo com as dioceses faz até sexta feira levantamento sistemárico dos danos sofridos.

"Números mais precisos, ou pelo menos mais aproximados, só na sexta-feira é que poderemos avançar”. Foto: Pedro Castanheira E Cunha/Lusa
O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja (SNBCI), da Conferência Episcopal Portuguesa, deverá apresentar até amanhã (sexta-feira) o levantamento sistemático dos dados causados no património religioso, por causa do mau tempo dos últimos dias.

Logo após a passagem da tempestade Kristin, o Secretariado dos Bens Culturais e o Património Cultural I.P identificaram 33 locais de culto com danos avultados, nas dioceses de leiria-Fátima, Coimbra, Aveiro e Santarém.

Entretanto, de acordo com Fátima Eusébio, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja Católica, na segunda-feira foi "iniciada uma recolha de dados mais sistemática" para uma avaliação mais rigorosa do sucedido.

Contudo, nestas declarações à Renascença, Fátima Eusébio alerta para o facto de "ainda haver zonas onde não há comunicações, ou onde são muito difíceis".

Assim até amanhã, será feita "a identificação dos edifícios afetados e uma identificação genérica dos danos que cada um sofreu". “E, por isso, números mais precisos, ou pelo menos mais aproximados, só na sexta-feira é que poderemos avançar”, reforça.

Para ajudar à recuperação deste património, Fátima Eusébio diz que também espera pelo auxílio do Estado. O governo disponibilizou 20 milhões de euros para o património cultural. E a responsável adianta que "os edifícios da Igreja também estão incluídos".

“Claro que estes 20 milhões não vão chegar para tudo, como é evidente, e o Estado, com certeza, dará a prioridade, sobretudo aos edifícios classificados, mas haverá com certeza um contributo significativo do Estado que é muito importante”, indica.

Secretariado lança campanha

Ainda assim, Fátima Eusébio admite que a verba será insuficiente para fazer face às reais necessidades e por isso o Secretariado dos Bens Culturais lançou uma “campanha solidária para apoiar a recuperação do património religioso danificado” pela depressão Kristin.

A iniciativa envolve técnicos de conservação e restauro, arquitetos, ou mesmo empresas desta área de atividade, e que podem ajuda “na elaboração do diagnóstico, na preparação de projetos de intervenção, na oferta de intervenção em esculturas ou pinturas que tenham sido danificadas devido precisamente à tempestade”. “E foi interessante porque desde cedo nós recebemos comunicação de algumas empresas que nos informaram precisamente que estavam disponíveis para essa colaboração e também já recebemos a manifestação de disponibilidade e de contributos de outros. São contributos pequenos tendo em contato à dimensão daquilo que foi esta catástrofe, mas que juntos serão fundamentais para darmos outra vez dignidade a estes espaços e podermos recuperar este património com a brevidade possível”, reforça.

Menos burocracia

Para além disso, Fátima Eusébio pede que se queimem etapas ao nível da burocracia. a responsável revela à Renascença que "isso foi outro aspeto que foi solicitado também ao Património Cultural IP, é que haja o agilizar dos processos nomeadamente facilitando a burocracia, sobretudo no que concerne aos edifícios classificados, onde há todo um conjunto de trâmites que têm que se cumprir". "O que pedimos é solidariedade também na resolução desses aspetos processuais para que a intervenção possa ser o mais breve possível, porque sabemos que dados das circunstâncias, não só das condições meteorológicas atuais, mas também daquilo que poderá vir nos próximos meses, é muito importante que as intervenções ocorram com a brevidade e com a solidariedade possível”, conclui.

Saiba Mais
