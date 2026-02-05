Levantamento de danos no património religioso prossegue até sexta-feira

O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja (SNBCI), da Conferência Episcopal Portuguesa, deverá apresentar até amanhã (sexta-feira) o levantamento sistemático dos dados causados no património religioso, por causa do mau tempo dos últimos dias.

Logo após a passagem da tempestade Kristin, o Secretariado dos Bens Culturais e o Património Cultural I.P identificaram 33 locais de culto com danos avultados, nas dioceses de leiria-Fátima, Coimbra, Aveiro e Santarém.

Entretanto, de acordo com Fátima Eusébio, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja Católica, na segunda-feira foi "iniciada uma recolha de dados mais sistemática" para uma avaliação mais rigorosa do sucedido.

Contudo, nestas declarações à Renascença, Fátima Eusébio alerta para o facto de "ainda haver zonas onde não há comunicações, ou onde são muito difíceis".

Assim até amanhã, será feita "a identificação dos edifícios afetados e uma identificação genérica dos danos que cada um sofreu". “E, por isso, números mais precisos, ou pelo menos mais aproximados, só na sexta-feira é que poderemos avançar”, reforça.

Para ajudar à recuperação deste património, Fátima Eusébio diz que também espera pelo auxílio do Estado. O governo disponibilizou 20 milhões de euros para o património cultural. E a responsável adianta que "os edifícios da Igreja também estão incluídos".

“Claro que estes 20 milhões não vão chegar para tudo, como é evidente, e o Estado, com certeza, dará a prioridade, sobretudo aos edifícios classificados, mas haverá com certeza um contributo significativo do Estado que é muito importante”, indica.

Secretariado lança campanha

Ainda assim, Fátima Eusébio admite que a verba será insuficiente para fazer face às reais necessidades e por isso o Secretariado dos Bens Culturais lançou uma “campanha solidária para apoiar a recuperação do património religioso danificado” pela depressão Kristin.

A iniciativa envolve técnicos de conservação e restauro, arquitetos, ou mesmo empresas desta área de atividade, e que podem ajuda “na elaboração do diagnóstico, na preparação de projetos de intervenção, na oferta de intervenção em esculturas ou pinturas que tenham sido danificadas devido precisamente à tempestade”. “E foi interessante porque desde cedo nós recebemos comunicação de algumas empresas que nos informaram precisamente que estavam disponíveis para essa colaboração e também já recebemos a manifestação de disponibilidade e de contributos de outros. São contributos pequenos tendo em contato à dimensão daquilo que foi esta catástrofe, mas que juntos serão fundamentais para darmos outra vez dignidade a estes espaços e podermos recuperar este património com a brevidade possível”, reforça.

Menos burocracia

Para além disso, Fátima Eusébio pede que se queimem etapas ao nível da burocracia. a responsável revela à Renascença que "isso foi outro aspeto que foi solicitado também ao Património Cultural IP, é que haja o agilizar dos processos nomeadamente facilitando a burocracia, sobretudo no que concerne aos edifícios classificados, onde há todo um conjunto de trâmites que têm que se cumprir". "O que pedimos é solidariedade também na resolução desses aspetos processuais para que a intervenção possa ser o mais breve possível, porque sabemos que dados das circunstâncias, não só das condições meteorológicas atuais, mas também daquilo que poderá vir nos próximos meses, é muito importante que as intervenções ocorram com a brevidade e com a solidariedade possível”, conclui.

