Mau tempo: Santuário de Fátima com mais de 2 milhões em prejuízos

A tempestade Kristin deixou “um rasto destruição” no Santuário de Fátima, com “danos severos” no edificado e no património natural, de acordo com o reitor da instituição, o padre Carlos Cabecinhas, que esta quinta-feira deu conta dos prejuízos. Contas feitas, são mais de dois milhões de euros. “Do montante de prejuízos, mais de 200 mil euros correspondem à reabilitação do património em edifícios danificados”, apontou, durante uma sessão de apresentação das contas da instituição e dos dados sobre a afluência de peregrinos em 2025. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O responsável adiantou que um dos maiores estragos se verificou na cobertura da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, cujo telhado ficou danificado. Também se registaram danos na cobertura da Basílica da Santíssima Trindade, no entanto, o reitor do Santuário de Fátima aponta que o maior montante de prejuízos corresponde à perda irreparável de mais de 500 árvores de médio e grande porte, o que supera os dois milhões de euros. “A replantação e renovação desse património arbóreo representa um desafio que demorará décadas a alcançar, com impacto imediato na alteração do ambiente no Santuário de Fátima, tal como o conhecíamos”, lamentou.

Apesar dos danos, o padre Carlos Cabecinhas não pensa pedir ajudas estatais, afirmando que as reparações serão feitas com o orçamento do Santuário e acrescentando que a instituição está a apoiar os afetados pelo mau tempo. “Estamos a assegurar alojamento a mais de uma centena de agentes de proteção civil, especialmente bombeiros vindos de várias partes de Portugal para ajudar as populações afetadas. Por outro lado, através da Cáritas de Leiria, procurámos dar ajuda imediata com a doação de alimentos não perecíveis e de cobertores. Muitas têm sido as pessoas e instituições que se têm dirigido ao Santuário de Fátima porque querem ajudar e dar o seu contributo”, declarou. O padre Carlos Cabecinhas falava na cerimónia de apresentação das estatísticas de afluência de peregrinos e das contas do Santuário de Fátima referentes a 2025. Santuário atraiu mais 242 mil fiéis no último ano Nesse que foi Ano Jubilar, cerca de 6,5 milhões de fiéis participaram em celebrações no Santuário, o que se traduz num aumento de quase 242 mil fiéis face ao ano anterior. Os números considerados animadores para o reitor do Santuário. Tivemos um aumento de peregrinos em relação ao ano anterior e permitiu-nos este ano ultrapassar 2019. Ou seja, já depois da pandemia, num ano que nos deixava algumas dúvidas sobre o número da fluência, uma vez que a grande peregrinação em Ano Jubilar é a Roma. Portanto, para nós foi uma surpresa agradável termos toda esta quantidade de peregrinos em Fátima e obtermos este crescimento”, afirmou.