Papa convida a rezar pelas crianças com doenças incuráveis

Leão XIV convida as comunidades católicas a rezar pelas crianças com doenças incuráveis, no mês de fevereiro, numa intenção divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa (RMOP), juntamente com o Dicastério para a Comunicação, do Vaticano.

“Os seus corpos frágeis são sinal da tua presença, e os seus sorrisos, mesmo no meio da dor, são testemunho do teu Reino. Pedimos-te, Senhor, que nunca lhes falte a atenção médica adequada, o cuidado humano e próximo, e o apoio de uma comunidade que acompanha com amor”, refere o texto da oração, recitado pelo pontífice.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A campanha "Reze com o Papa" começou no mês de janeiro que inclui "O Vídeo do Papa" e "O Áudio do Papa", divulgando mensalmente a intenção de oração de Leão XIV.

“Senhor, ensina-nos a reconhecer o teu rosto em cada criança que sofre. Que a sua vulnerabilidade desperte a nossa compaixão e nos impulsione a cuidar, acompanhar e amar com gestos concretos de solidariedade”, reza o pontífice.

No texto de sua oração, o Papa recorda ainda as famílias, “no meio do cansaço e da incerteza”, médicos, enfermeiros e cuidadores dos menores, para que o seu trabalho seja sempre “expressão de compaixão ativa”.

“Que o teu Espírito os ilumine em cada decisão difícil e lhes conceda paciência e ternura para servirem com dignidade”, acrescenta.

No vídeo do mês de fevereiro, gravado na igreja de São Pellegrino, no Vaticano, o Papa tem nas mãos uns desenhos de crianças tratadas no hospital pediátrico "Bambino Gesù" de Roma, propriedade da Santa Sé.

A Rede Mundial de Oração do Papa é uma Obra Pontifícia confiada à Companhia de Jesus, presente em mais de 90 países, que reúne uma comunidade espiritual de mais de 22 milhões de pessoas.