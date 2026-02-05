Ouvir
Eleições presidenciais

Pastoral Juvenil: “Usa o voto, não fiques em casa, participa na construção do futuro"

05 fev, 2026 - 12:58 • Henrique Cunha

Departamento Nacional da Pastoral Juvenil apela à participação nas eleições presidênciais e revela que atualizou o “Guia Prático Católico para Jovens Portugueses”.

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ) deixa um apelo ao voto dos jovens nas eleições presidenciais de domingo.

Numa nota enviada à Renascença, aquele departamento da Conferência Episcopal Portuguesa apela “à participação ativa dos jovens católicos nas Eleições Presidenciais de 2026, sublinhando a importância do voto como um gesto de responsabilidade cívica e de compromisso com o bem comum, num contexto marcado por significativos desafios sociais, culturais e democráticos”.

O DNPJ revela que “promoveu encontros e momentos de diálogo com os candidatos à Presidência da República, criando espaços de escuta e reflexão sobre questões centrais para a vida dos jovens e para o futuro da sociedade”, e que “entre os temas abordados estiveram o acolhimento dos migrantes, a crescente polarização da vida política, o cuidado da casa comum, bem como a pobreza e a exclusão social”.

“O voluntariado jovem foi também valorizado, em contextos de missão pastoral, ação social e associativa, como uma verdadeira escola de participação, serviço e transformação social”, acrescenta a nota.

No texto, a estrutura juvenil da Igreja comunica que “atualizou o “Guia Prático Católico para Jovens Portugueses”, com orientações para as eleições presidenciais”; um documento que “pretende incentivar a participação eleitoral, recordar a responsabilidade dos jovens enquanto cidadãos e cristãos, destacar princípios centrais da Doutrina Social da Igreja e disponibilizar informação prática sobre o processo de votação”.

O DNPJ expressa “a expectativa de que esta ferramenta contribua para uma maior participação dos jovens na vida política e para uma reflexão mais consciente sobre a importância do voto, incentivando também a mobilização de outros jovens para as mesas de voto no próximo dia 8 de fevereiro”.

A nota termina com um apelo final: “usar o voto, não ficar em casa e participar na construção do futuro”.

