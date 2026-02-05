Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Eleições presidenciais

Pastoral Juvenil: “Usa o voto, não fiques em casa, participa na construção do futuro"

05 fev, 2026 - 12:58 • Henrique Cunha

Departamento Nacional da Pastoral Juvenil apela à participação nas eleições presidênciais e revela que atualizou o “Guia Prático Católico para Jovens Portugueses”.

A+ / A-

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ) deixa um apelo ao voto dos jovens nas eleições presidenciais de domingo.

Numa nota enviada à Renascença, aquele departamento da Conferência Episcopal Portuguesa apela “à participação ativa dos jovens católicos nas Eleições Presidenciais de 2026, sublinhando a importância do voto como um gesto de responsabilidade cívica e de compromisso com o bem comum, num contexto marcado por significativos desafios sociais, culturais e democráticos”.

O DNPJ revela que “promoveu encontros e momentos de diálogo com os candidatos à Presidência da República, criando espaços de escuta e reflexão sobre questões centrais para a vida dos jovens e para o futuro da sociedade”, e que “entre os temas abordados estiveram o acolhimento dos migrantes, a crescente polarização da vida política, o cuidado da casa comum, bem como a pobreza e a exclusão social”.

“O voluntariado jovem foi também valorizado, em contextos de missão pastoral, ação social e associativa, como uma verdadeira escola de participação, serviço e transformação social”, acrescenta a nota.

No texto, a estrutura juvenil da Igreja comunica que “atualizou o “Guia Prático Católico para Jovens Portugueses”, com orientações para as eleições presidenciais”; um documento que “pretende incentivar a participação eleitoral, recordar a responsabilidade dos jovens enquanto cidadãos e cristãos, destacar princípios centrais da Doutrina Social da Igreja e disponibilizar informação prática sobre o processo de votação”.

O DNPJ expressa “a expectativa de que esta ferramenta contribua para uma maior participação dos jovens na vida política e para uma reflexão mais consciente sobre a importância do voto, incentivando também a mobilização de outros jovens para as mesas de voto no próximo dia 8 de fevereiro”.

A nota termina com um apelo final: “usar o voto, não ficar em casa e participar na construção do futuro”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias