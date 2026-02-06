Arcebispo de Évora reforça apelo para ajuda a vitimas do temporal

O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho garante que a “a Cáritas Diocesana de Évora já está mobilizada no envio imediato de recursos humanos e materiais para Alcácer do Sal”.

Em nota enviada à Renascença, o prelado começa por lamentar o agravamento das condições meteorológicas dos últimos duas que “agravaram a situação já grave e a emergência de urgente socorro às vítimas dos recentes temporais, com dramática incidência na Arquidiocese de Évora, nomeadamente na Unidade Pastoral de Alcácer do Sal e na Diocese de Leiria-Fátima”, e reitera “o apelo a toda a Arquidiocese de Évora”, para que expresse a sua “fraterna solidariedade, através da Comunhão na Caridade Cristã, por meio da partilha em numerário e em digital”.

Depois, D. Francisco Senra Coelho recomenda que “nos próximos V e VI Domingos Comuns, concretamente nos dias 8 e 15 de fevereiro, com início nas Missas Vespertinas de Sábado, se proceda a uma coleta no final da Celebração Dominical, por exemplo às portas dos espaços de culto, com a finalidade do montante adquirido ser integralmente remetido quer à Cáritas Diocesana de Évora, para apoio a Alcácer do Sal, quer à Cáritas Diocesana de Leiria”.

O arcebispo de Évora termina a sua nota expressando a esperança de que “a generosidade do nosso Povo Santo de Deus”, permitirá uma resposta positiva e “generosa” pois “esta campanha de angariação de fundos solidários ultrapassa a porta e o adro da Igreja, para chegar a iniciativas no âmbito da boa vontade cívica e coletiva”.

“Que Nossa Senhora da Visitação, a Mãe do Manto Largo, albergue através da nossa cooperação, todos os que ainda esperam pela Luz, vinda de mãos amigas, que os ajudem e estimulem a recomeçar de novo as suas vidas”, conclui.

De acordo com a Proteção Civil, a enchente do rio Sado junto a Alcácer do Sal, conta com cerca de 100 operacionais no terreno, entre bombeiros, GNR e funcionários municipais, além de cortes de energia elétrica pontuais para prevenir danos. Segundo a mesma fonte, no final do dia de ontem [quinta-feira], tinham sido resgatas 179 pessoas.