D. Américo Aguiar aciona Fundo de Emergência e envia 10 mil euros para Alcácer do Sal

O bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, anunciou a ativação do Fundo de Emergência Diocesano e o envio de 10 mil euros para apoiar a população de Alcácer do Sal, duramente atingida pela recente calamidade.

Numa mensagem tornada pública esta quinta-feira, o responsável da Diocese de Setúbal manifesta “proximidade espiritual, solidariedade fraterna e comunhão eclesial” para com as populações afetadas, sublinhando que “a dor que vos alcança é também a nossa dor; a esperança que vos sustenta é também a nossa esperança”.

D. Américo Aguiar recorda que a Diocese de Setúbal inclui no seu território pastoral a Paróquia de São Pedro da Comporta, que pertence administrativamente ao concelho de Alcácer do Sal, reforçando a ligação direta às comunidades afetadas. “Sentimo-nos, por essa razão, de modo ainda mais próximo e unidos a todos os que foram atingidos por esta calamidade”, refere.

Na mesma nota, o cardeal explica que foi solicitado à Cáritas Diocesana de Setúbal que alargue a sua ação de apoio, partilha e acompanhamento às populações afetadas. Além disso, através do Fundo de Emergência Diocesano, foi confiada à Paróquia de Alcácer do Sal, por intermédio do seu Grupo de Apoio Solidário, a verba de 10.000 euros. O objetivo, escreve, é que este contributo “possa aliviar, ainda que modestamente, o sofrimento de tantos que gritam por ajuda, partilha e auxílio”.

A Diocese de Setúbal deu também conhecimento deste apoio ao arcebispo metropolita de Évora, D. Francisco Senra Coelho, reafirmando a “fraterna comunhão e colaboração pastoral” com a Arquidiocese de Évora neste momento particularmente exigente.

Na mensagem, D. Américo Aguiar deixa ainda uma palavra de agradecimento a todos os que têm estado no terreno. “Queremos expressar profunda gratidão a todos aqueles que, neste cenário de calamidade, se fazem sinal vivo de esperança e de cuidado”, escreve, destacando bombeiros, Proteção Civil, autarcas, Forças Armadas e de Segurança, voluntários e todos quantos prestam auxílio, de forma visível ou discreta.

“O vosso testemunho de coragem, generosidade e serviço é luz que rompe a escuridão da dor e do sofrimento”, acrescenta o bispo de Setúbal, que termina confiando as famílias atingidas “à proteção materna de Nossa Senhora” e elevando uma oração “pelos que sofrem, pelos que socorrem e pela esperança de todos”.