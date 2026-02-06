Papa encoraja “Trégua Olímpica” num mundo sedento de paz

No arranque da XXV edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em Milão e Cortina d’Ampezzo, entre 6 e 22 de fevereiro, o Papa publicou uma Carta sobre o valor do desporto, com o título “A vida em abundância”.

Leão XIV recorda que, na Grécia antiga, a Trégua Olímpica era um acordo destinado a suspender as hostilidades antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos, para que os atletas e os espectadores pudessem viajar livremente e as competições decorressem sem interrupções. E acrescenta que sempre que o desporto é praticado neste espírito e condições, ele promove o amadurecimento da coesão comunitária e do bem comum.

“A guerra, pelo contrário, nasce de uma radicalização do desacordo e da recusa em cooperar uns com os outros. O adversário é então considerado um inimigo mortal, a ser isolado e, se possível, eliminado. As trágicas evidências dessa cultura de morte estão diante dos nossos olhos – vidas destruídas, sonhos frustrados, sobreviventes traumatizados, cidades destruídas –, como se a convivência humana fosse superficialmente reduzida ao cenário de um videojogo. Mas isto nunca nos deve fazer esquecer que a agressividade, a violência e a guerra são «sempre uma derrota para a humanidade»”, lamenta Leão XIV, citando o Papa João Paulo II (ambos Papas praticantes de desporto).

O Papa americano acrescenta ainda que “num mundo sedento de paz, precisamos de instrumentos que ponham fim à prevaricação, à demonstração de força e à indiferença pelo Direito” e encorajavivamente todas as nações a “redescobrir e respeitar este instrumento de esperança que é a Trégua Olímpica, símbolo e profecia de um mundo reconciliado”.

A experiência do Papa tenista

A Carta traça um percurso do valor do desporto como escola de vida, desde o início do Cristianismo e também noutras tradições religiosas e culturas.

Leão XIV dá um exemplo sobre uma das suas modalidades preferidas: “numa troca prolongada no ténis, a razão pela qual esta é uma das partes mais divertidas de um jogo é que cada jogador leva o outro ao limite do seu nível de habilidade. A experiência é emocionante e os dois jogadores incentivam-se mutuamente a melhorar; e isto vale tanto para duas crianças de dez anos quanto para dois campeões profissionais”.

O Papa diz que várias pesquisas reconheceram que as pessoas não são motivadas apenas pelo dinheiro ou pela fama, mas podem experimentar alegria e recompensas intrínsecas às atividades que realizam.

“Em particular, observou-se que as pessoas sentem alegria quando se dedicam plenamente a uma atividade ou a um relacionamento e vão além do ponto em que estavam, com uma espécie de movimento para a frente. Essas dinâmicas favorecem o crescimento da pessoa em sua totalidade”, frisa o tenista Prevost.

O documento publicado esta sexta-feira não esquece o papel dos treinadores e o valor da prática desportiva nas paróquias, associações e comunidades mais desfavorecidas. Alerta para os riscos que põem em perigo os valores do desporto, como a corrupção e os negócios milionários, “em detrimento de dimensões humanas de importância incalculável”.

O Papa lamenta ainda que “quando o interesse económico se torna o objetivo principal ou exclusivo, mesmo os atletas profissionais e de alto nível correm o risco de se fixarem em si mesmos e nos resultados, enfraquecendo a dimensão comunitária do jogo e traindo o seu valor social e civil”.

Nem doping, nem esquemas corruptos

Para Leão XIV, “a competição desportiva, quando é autêntica, pressupõe um pacto ético comum: a aceitação leal das regras e o respeito pela verdade da disputa”.

O Papa sublinha que “a rejeição do doping e de qualquer forma de corrupção, é uma questão não só disciplinar, mas que toca o coração mesmo do desporto”. Por isso, “alterar artificialmente o desempenho ou comprar o resultado significa quebrar a dimensão do cum-petere, transformando a busca comum pela excelência numa prepotência individual ou de um grupo”, frisa.

“O verdadeiro desporto, em vez disso, educa para uma relação serena com o limite e com a norma”, reitera.

Neste contexto, o desporto vai além da competição: “ensina que se pode aspirar ao máximo sem negar a própria fragilidade, que se pode vencer sem humilhar, que se pode perder sem ser derrotado como pessoa”.

O desporto “não separa, mas relaciona; não torna absoluto o resultado, mas valoriza o caminho; não idolatra o desempenho, mas reconhece a dignidade de quem joga” E mais: "A competição justa e a cultura do encontro não dizem respeito apenas aos jogadores, mas também aos espectadores e aos adeptos”.

Alerta: narcisismo e impacto da IA

Leão XIV também alerta para o perigo do narcisismo, que hoje perpassa toda a cultura desportiva. “O atleta pode ficar fixado no espelho do seu corpo desportivo, do seu sucesso medido em visibilidade e consenso. Amplificado pelos meios de comunicação e pelas plataformas digitais, o culto da imagem e do desempenho corre o risco de fragmentar a pessoa, separando o corpo da mente e do espírito”.

O Papa considera “urgente reafirmar um cuidado integral da pessoa humana, no qual o bem-estar físico não seja dissociado do equilíbrio interior, da responsabilidade ética e da abertura aos outros”.

Nesta Carta, o pontífice convida a “redescobrir as figuras que uniram paixão desportiva, sensibilidade social e santidade”.

Leão XIV aponta o exemplo de Pier Giorgio Frassati (1901-1925), um jovem de Turim que “unia perfeitamente fé, oração, compromisso social e desporto”. Pier Giorgio, recentemente canonizado, era apaixonado pelo alpinismo e organizava frequentemente excursões com os seus amigos.

Entre outros desafios contemporâneos, destaque para o impacto do transumanismo e da inteligência artificial no mundo do desporto. “As tecnologias aplicadas ao desempenho correm o risco de introduzir uma separação artificial entre corpo e mente, transformando o atleta num produto otimizado, controlado e potenciado além dos limites naturais”, alerta Prevost.

“Quando a técnica deixa de estar ao serviço da pessoa e pretende redefini-la, o desporto perde a sua dimensão humana e simbólica, tornando-se um laboratório de experimentação desencarnada”, acrescenta.

Em contraste com estas derivas, “o desporto conserva uma extraordinária capacidade inclusiva”. Se for praticado de forma correta, “abre espaços de participação para pessoas de todas as idades, condições sociais e habilidades, tornando-se um instrumento de integração e dignidade”, garante o Santo Padre.