Papa Leão XIV apela ao fim do tráfico de pessoas e liga paz ao respeito pela dignidade humana

O Papa Leão XIV deixa um apelo firme à comunidade internacional para pôr fim ao tráfico de seres humanos, sublinhando que “a verdadeira paz começa com o reconhecimento e a proteção da dignidade dada por Deus a cada pessoa”.

Na mensagem divulgada por ocasião do 12.º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, o Papa alerta para um mundo marcado pela escalada da violência e pela tentação de procurar a paz “através das armas, como condição para afirmar o próprio domínio”, uma lógica que, segundo afirma, despreza a vida humana e alimenta novas formas de exploração.

Citando a saudação de Jesus ressuscitado — “A paz esteja convosco” — Leão XIV lembra que estas palavras “são mais do que uma saudação; oferecem um caminho para uma humanidade renovada”, em contraste com a normalização da guerra, onde a morte de inocentes é frequentemente tratada como “dano colateral” ao serviço de interesses políticos ou económicos.

Tráfico cresce em contexto de guerra e desigualdade

O Papa estabelece uma ligação direta entre os conflitos armados, a instabilidade geopolítica e o crescimento do tráfico de pessoas. “A mesma lógica de domínio e desrespeito pela vida humana alimenta o flagelo do tráfico de seres humanos”, afirma, apontando os deslocados, migrantes e refugiados como alvos preferenciais das redes criminosas.

Leão XIV destaca ainda que mulheres e crianças são as principais vítimas e alerta para o impacto das desigualdades sociais: “O crescente abismo entre ricos e pobres força muitos a viver em circunstâncias precárias, deixando-os suscetíveis às promessas enganosas dos recrutadores”.

Alerta para a “escravidão cibernética”

Na mensagem, o Papa chama a atenção para o aumento da chamada “escravidão cibernética”, em que vítimas são atraídas para esquemas fraudulentos e atividades criminosas, como fraude online ou contrabando de drogas. Nestes casos, sublinha, “a vítima é coagida a assumir o papel de perpetrador, exacerbando as suas feridas espirituais”, num fenómeno que considera sintoma de “uma cultura que se esqueceu de amar como Cristo ama”.

Oração, reflexão e ação concreta

Perante este cenário, Leão XIV apela à oração e à reflexão como instrumentos de resistência à indiferença. “A oração é a ‘pequena chama’ que devemos proteger no meio da tempestade”, afirma, defendendo também a necessidade de identificar os mecanismos ocultos de exploração, tanto nos bairros como nos espaços digitais.

O Papa expressa ainda gratidão às organizações, redes internacionais e voluntários que apoiam as vítimas do tráfico, bem como aos sobreviventes que hoje defendem outras vítimas, agradecendo-lhes a coragem e o compromisso.

A mensagem termina com uma referência a Santa Josefina Bakhita, confiando-lhe todos os que assinalam este dia, e com um apelo final: “Caminhemos juntos rumo a um mundo onde a paz não seja apenas a ausência de guerra, mas uma paz ‘desarmada e desarmante’, enraizada no pleno respeito pela dignidade de todos.”