Patriarca de Lisboa receia "crise social" a seguir às tempestades

O patriarca de Lisboa está muito preocupado com a situação de muitas empresas que por falta de energia elétrica ainda não conseguiram retomar a laboração. Em declarações à Renascença e à agência Ecclesia, esta sexta-feira, D. Rui Valério não esconde o receio que depois da tempestade surja uma crise social no país.

“Uma verdadeira preocupação para mim, e creio que é uma preocupação para todo o país, é ao nível do impasse que se está a verificar nas empresas, nomeadamente quando são empresas com alguma dimensão. Qual é que é o meu receio? É que para além desta crise climática, advenha também aqui uma crise social, porque não sabemos… estou a pensar agora em concelhos como o Ourém, concretamente. Não sabemos ainda quando é que a normalidade da corrente elétrica vai ser reposta”.

O patriarca - que chegou a estar sem contacto com a sua aldeia natal, em Ourém, depois da passagem da depressão Kristin - acompanha em permanência o que se passa no terreno e, através da equipa da Cáritas de Lisboa que “foi deslocada para a região centro”, e tem estado a ajudar a Cáritas de Leiria. Mas, D. Rui Valério já conseguiu visitar alguns locais afetados pelo mau tempo no território da diocese de Lisboa, que apanha toda a zona oeste até à Nazaré.

“Eu ontem aproveitei uma deslocação ao Norte, a Braga, exatamente para me inteirar mais perto da situação. Mas agora, nos próximos dias, irei ao local. Mas sobretudo ontem, que foi quinta-feira, estive em contato com alguma permanência e constância com os nossos párocos, de Torres Vedras, da zona de Caldas da Rainha, seja uma vez mais ali na zona de Peniche, Nazaré, e também de Vila Franca”.

Em termos de património da Igreja, por toda a Diocese de Lisboa houve muitos estragos em igrejas e equipamentos paroquiais, como “na Nazaré, em Peniche, no seminário de Penafirme, em Torres Vedras, e em toda a zona ribeirinha do Tejo, nomeadamente na Azambuja e em Vila Franca de Xira”.

As necessidades das populações são muitas e o patriarca já decidiu que na Diocese de Lisboa a renúncia da Quaresma só pode ter um destino: será para ajudar quem está a sofrer com as intempéries.

“Posso dizer, em primeira mão, que o destino da Renúncia quaresmal deste ano, do Patriarcado de Lisboa, é exatamente dirigido para as instituições e para as pessoas que, de alguma forma, foram vítimas, seja da depressão, seja agora desta tempestade”, avançou.

D. Rui Valério fez questão de sublinhar a onda de solidariedade que está a mobilizar tantas pessoas e instituições e a capacidade de resiliência que tem sido demonstrada, num cenário que é devastador. “Ao nível de motivação e da força interior está a haver uma grande resistência. Hoje usa-se muito a palavra resiliência, e é uma palavra que se aplica muito ali. E esta resiliência verifica-se na própria solidariedade (3:32) que brota da entreajuda que as pessoas estão a dar umas às outras”

Eleições. “Resistamos à tentação de pensar que está tudo decidido”

Com a segunda volta das eleições presidenciais marcada para domingo, o Patriarca apela à participação dos portugueses.

“Votar é um direito que nos assiste, e ao mesmo tempo é uma obrigação, porque todos somos convidados, com a nossa decisão, com o nosso voto, a participar na construção da sociedade”, sublinha, lembrando que ir às urnas é também uma “homenagem àqueles heróis que no passado lutaram para que nós hoje pudéssemos desfrutar desta oportunidade de decidir”. “Estamos a falar da liberdade”.

Consciente de que o mau tempo pode condicionar a participação eleitoral - municípios como Alcácer do Sal, Golegã e Arruda dos Vinhos já adiaram a ida às urnas -, o Patriarca pede que, onde for possível votar, se resista à “tentação de pensar que está tudo decidido, que está tudo feito. Não é verdade. Temos de nos mobilizar respeitando, obviamente, os municípios e as freguesias onde tal não poderá ser possível, por razões de força maior, de caráter atmosférico, ambiental e também das condições logísticas que são apresentadas. Mas, é um direito e é uma obrigação votar, em honra dos valores estruturantes da sociedade ocidental”.

As declarações do Patriarca de Lisboa à Renascença e à agência Ecclesia foram feitas à margem da sessão solene do Dia da Universidade Católica, a que D. Rui Valério presidiu, como Magno Chanceller da UCP, e que decorreu sob o tema “Por uma Diaconia da Cultura”.

Na cerimónia a Católica atribuiu o Doutoramento Honoris Causa ao designer francês Philippe Starck, cuja obra multifacetada se fundamenta no princípio de que “a criação, independentemente da sua forma, deve melhorar a vida do maior número de pessoas. Esta filosofia consagrou-o como um dos pioneiros e figuras centrais do denominado «design democrático»”.

Foram, ainda, impostas as insígnias e entregues as cartas doutorais a 53 novos doutores - que obtiveram o grau em 2025, nas várias faculdades da UCP -, e distinguidos 24 trabalhadores que completaram 25 e 40 anos de serviço da Universidade Católica.