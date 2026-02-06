Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Sé de Leiria encerrada temporariamente devido a danos provocados pela tempestade Kristin

06 fev, 2026 - 13:11 • Olímpia Mairos

Celebrações passam a realizar-se noutras igrejas da cidade, com horários ajustados.

A+ / A-

A Sé de Leiria encontra-se temporariamente encerrada ao público na sequência dos danos provocados no telhado pela tempestade Kristin. A decisão foi tomada por razões de segurança, enquanto decorrem a avaliação técnica da situação e os trabalhos necessários para a reposição das condições de utilização do edifício.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante este período, as celebrações habituais da Sé de Leiria são asseguradas em igrejas próximas, com alterações nos horários. Ao sábado, a Eucaristia realiza-se às 19h00, na igreja de Santo Agostinho. Ao domingo, estão previstas celebrações às 11h30 e às 19h00, igualmente na igreja de Santo Agostinho.

Nos dias de semana, de segunda a sexta-feira, a Eucaristia tem lugar às 19h15, na igreja do Espírito Santo.

O atendimento para o sacramento da Reconciliação mantém-se na igreja do Espírito Santo, às terças-feiras e quintas-feiras, entre as 18h00 e as 19h00.

A Diocese de Leiria-Fátima diz estar a acompanhar a situação e informará oportunamente sobre a reabertura da Sé, assim que estejam reunidas todas as condições de segurança necessárias.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)