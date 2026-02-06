Sé de Leiria encerrada temporariamente devido a danos provocados pela tempestade Kristin

A Sé de Leiria encontra-se temporariamente encerrada ao público na sequência dos danos provocados no telhado pela tempestade Kristin. A decisão foi tomada por razões de segurança, enquanto decorrem a avaliação técnica da situação e os trabalhos necessários para a reposição das condições de utilização do edifício.

Durante este período, as celebrações habituais da Sé de Leiria são asseguradas em igrejas próximas, com alterações nos horários. Ao sábado, a Eucaristia realiza-se às 19h00, na igreja de Santo Agostinho. Ao domingo, estão previstas celebrações às 11h30 e às 19h00, igualmente na igreja de Santo Agostinho.

Nos dias de semana, de segunda a sexta-feira, a Eucaristia tem lugar às 19h15, na igreja do Espírito Santo.

O atendimento para o sacramento da Reconciliação mantém-se na igreja do Espírito Santo, às terças-feiras e quintas-feiras, entre as 18h00 e as 19h00.

A Diocese de Leiria-Fátima diz estar a acompanhar a situação e informará oportunamente sobre a reabertura da Sé, assim que estejam reunidas todas as condições de segurança necessárias.