Kristin deixou "dor de alma" em santuário de Leiria. Reconstrução pode levar um ano

07 fev, 2026 - 08:15 • Isabel Pacheco
De vassoura da mão, Catarina Gouveia tenta amontoar todos os pedaços de telha que voaram do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, naquelas duas horas que durou a passagem da tempestade Kristin.
Sabe que não vai conseguir fazer tudo, mas diz que não podia ficar indiferente. “Perante a desgraça que está é impossível não colaborar”. “É desolador”, confessa a voluntária que reorganizou a vida e o trabalho para ali estar.
“É como uma responsabilidade. Pelo menos para tornar o santuário o mais próximo possível do que era: um local digno para os leirienses e para os fiéis de Nossa Senhora da Encarnação”, remata.
No interior do Santuário já arrancou a primeira fase de obras. É o padre Pedro Viva, reitor do santuário, quem nos abre a porta e mostra a dimensão dos estragos.
“No alto da Igreja tínhamos um campanário com sinos em pedra mais alto, até que o telhado, mas, com a força do vento, colapsou. Algumas pedras ficaram ali, mas uma grande parte caiu em cima do telhado que não aguentou”, conta o responsável, explicando que a prioridade é “conseguir cobrir o telhado” para evitar toda a restante estrutura que data do século XVI “colapse”.
Pelo chão da Igreja há sacos de escombros espalhados, que terão de ser rastreados para “recuperar tudo o que for possível”. Há, ainda, pedras e restos de madeira que “vêm da origem do santuário”.
“Há aqui peças que não têm pregos, mas é ferro forjado. Ou seja, é sinal de que isto é de facto muito antigo. Nestas travessas de madeira mais maciça, percebemos alguns elementos que podem ser datados do início da construção do santuário em 1580”, explica Pedro Viva com o lamento nos olhos ao recordar o momento em viu o templo destruído.
“Foram duas horas terríveis”. “Cheguei a custo” na manhã seguinte porque “as estradas estavam cheias de árvores”. “E infelizmente percebi logo que o estrago era trágico”, recorda.
“A minha preocupação foi depois levar o Santíssimo Sacramento daqui e guardar a imagem de Nossa Senhora, para que não se estragasse”. Mas “foi uma dor de alma”.
Pela frente, há um longo trabalho de recuperação e de restauro que poderá levar “até um ano” e custar “seguramente mais de um milhão de euros”, “ se não for mais”, aponta o sacerdote que, ainda assim, confessa ter esperança de ver o Santuário pronto para a Festa de Nossa Senhora da Encarnação, a 15 de agosto.
E no que depender de Catarina, estará. Sem largar a vassoura vai tirando as telhas do largo do santuário porque, explica, tudo se faz “passo a passo”. O que importa é que “haja fé”, remata.