Kristin deixou "dor de alma" em santuário de Leiria. Reconstrução pode levar um ano

De vassoura da mão, Catarina Gouveia tenta amontoar todos os pedaços de telha que voaram do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, naquelas duas horas que durou a passagem da tempestade Kristin.

Sabe que não vai conseguir fazer tudo, mas diz que não podia ficar indiferente. “Perante a desgraça que está é impossível não colaborar”. “É desolador”, confessa a voluntária que reorganizou a vida e o trabalho para ali estar.

“É como uma responsabilidade. Pelo menos para tornar o santuário o mais próximo possível do que era: um local digno para os leirienses e para os fiéis de Nossa Senhora da Encarnação”, remata.

No interior do Santuário já arrancou a primeira fase de obras. É o padre Pedro Viva, reitor do santuário, quem nos abre a porta e mostra a dimensão dos estragos.

“No alto da Igreja tínhamos um campanário com sinos em pedra mais alto, até que o telhado, mas, com a força do vento, colapsou. Algumas pedras ficaram ali, mas uma grande parte caiu em cima do telhado que não aguentou”, conta o responsável, explicando que a prioridade é “conseguir cobrir o telhado” para evitar toda a restante estrutura que data do século XVI “colapse”.