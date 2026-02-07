"Se não houver procura, não há comércio de pessoas". Tráfico humano existe porque há "clientes"

O Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas é celebrado a 8 de fevereiro, dia de Santa Josefina Bakhita. Escravizada em criança, no Sudão, foi a primeira santa africana, padroeira das vítimas de tráfico humano. A sua festa litúrgica foi instituída pelo Papa Francisco, para que este seja um dia de oração pelas vítimas, mas também de sensibilização e denúncia contra as novas formas de escravidão moderna.

"A paz começa com a dignidade, um alerta global para o fim do tráfico de pessoas” é o lema das celebrações deste ano, que em Lisboa foram antecipadas esta sexta-feira com um vigília de oração na Igreja de São Mamede.

A Renascença falou com a irmã Julieta Mendes, religiosa do Sagrado Coração de Maria que integra a Comissão de Apoio à Vítima do Tráfico de Pessoas (CAVITP), criada pela Confederação dos Institutos Religiosos de Portugal em 2026. Para além de colaborarem com as autoridades civis em Portugal, fazem parte da Talitha Kum, a Rede Internacional da Vida Consagrada contra o Tráfico de Pessoas.





Como é que, chegados a 2026, século XXI, o tráfico de pessoas continua a ser um dos dramas da humanidade?

Absolutamente. E para mim é, de todos os dramas, o mais horroroso. Gosto muito do tema deste ano: "A paz começa com a dignidade". Nós temos, desde 1948, a Declaração dos Direitos Humanos e o artigo 4 é mesmo sobre isso: diz que ninguém deve ser mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos "serão proibidos em todas as suas formas”.

Já nos finais do século XVIII, Emanuel Kant dizia que “nenhum ser humano pode ser tratado como simples meio, pois é fim”. O ser humano é fim e, por isso, não tem preço, mas dignidade. E é nesta dignidade que se fundamentam os direitos humanos nas várias gerações.

Em termos de Igreja, a "Gaudium et Spes" (a constituição pastoral do concílio Vaticano II "Alegria e Esperança"), o número 27 diz expressamente que tudo o que ameaça a vida, viola a integridade e ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida sub-humanas, prisões arbitrárias, deportações, escravidão, prostituição, tráfico de mulheres e jovens, ou condições de trabalho degradantes - que servem apenas para os traficantes ou os consumidores tirarem lucro -, diz que essas práticas, e outras semelhantes, são em si vergonhosas e que mais do que as vítimas, degradam e desumanizam os traficantes e os consumidores.

Nós esquecemos, muitas vezes, estes alertas de que, de facto, a dignidade humana não tem preço e que sempre que transformamos um ser humano em mercadoria estamos, de facto, a cometer um dos grandes crimes da humanidade.

As formas de tráfico vão mudando consoante o contexto e as épocas. Quais são as formas que hoje mais preocupam as autoridades, nomeadamente aqui em Portugal?

A prostituição é, digamos, a mais oculta.

"O tráfico, em termos de lucro, é um dos negócios mais lucrativos do mundo. Em alguns sítios até é maior que o do tráfico de droga ou do tráfico de armas"

O tráfico com fim sexual?

Sim, desde a adolescência, juventude... E o tráfico de pessoas para exploração sexual existe porque há consumidores. Gosto sempre de dizer isto, porque se não houvesse procura, não havia comércio. Continua a haver tráfico de pessoas para a prostituição porque há quem procure, quem queira o serviço da prostituição.

Em Portugal, há muito tráfico para exploração laboral, quer na agricultura quer na construção civil, quer em termos domésticos. O que é mais visível é o da agricultura porque, normalmente, têm as pessoas em situações tão degradantes que dá nas vistas. Sabemos do caso em Odemira, como foi desmantelado. Ultimamente, em Portugal têm-se desmantelado muitas redes, tem havido trabalho nesse sentido.

As autoridades estão hoje mais sensibilizadas para este drama?

Sim. Nós [religiosas] estamos ligadas ao Observatório Português e já vai no V plano (de prevenção e combate). A nossa polícia tem, de facto, feito um trabalho muito bom a este nível. Só que onde eles atuam mais é, precisamente, no trabalho, mas no trabalho doméstico é muito difícil detetar. Na prostituição também. Portanto, é o trabalho na agricultura que denuncia mais tráfico de pessoas. Só que, apesar de terem desmantelado e terem libertado homens e mulheres, nunca conseguiram pôr na cadeia nenhum traficante porque eles arranjam sempre maneira de dizer que não foi tráfico. Não sabem quem foi, quantos foi... Pagam uma multa, mas para a cadeia não vão.

O dia 8 de fevereiro é o Dia Mundial de Oração contra o tráfico humano...

Esta data foi o Papa Francisco que, em 2014, a instituiu na liturgia. É o dia de Santa Josefina Baquita, que foi uma criança traficada e escrava no Sudão, que na altura adolescência teve, digamos assim, a sorte de ser comprada por uma família que a quis para tomar conta da filha. Eram cristãos e deram-lhe a liberdade. E de tal maneira a trataram como pessoa humana, com toda a dignidade, que ela queria ser como os patrões, pediu o batismo e depois, mais tarde, fez-se religiosa, mas morreu muito nova.

Foi este o dia que foi instituído pelo Papa Francisco para a oração, que é importante. Mas, para mim, a par da oração, temos de fazer a denúncia, quer dos traficantes, repito, quer dos consumidores!

"O tráfico de pessoas para exploração sexual existe porque há consumidores. Em Portugal há muito tráfico para exploração laboral. O que é mais visível é o da agricultura"

Por todo o mundo, e aqui em Portugal também, há várias congregações religiosas, sobretudo femininas, dedicam-se e foram pioneiras neste combate, apoiam, e muitas vezes resgatam as vítimas de tráfico, colaborando com as autoridades civis. Como membro da CAVITP (Comissão de Apoio às Vítimas do Tráfico de Pessoas, da CIRP, Confederação dos Institutos Religiosos de Portugal), que balanço faz deste trabalho que começou em 2006, há exatamente 20 anos?

As congregações religiosas femininas foram o primeiro grupo que se organizou em rede para denunciar, sensibilizar e resgatar vítimas do tráfico de pessoas, que no princípio eram fundamentalmente mulheres, meninas e crianças, traficadas para a mendicidade e para tirar órgão. A rede entrou em Portugal em 2006, quando não se falava em tráfico de pessoas. Foram as nossas superioras religiosas de Roma que, contactando a CIRP, mandaram um sociólogo italiano de Roma para nos dar formação. Todas as congregações femininas em Portugal puderam mandar uma ou duas religiosas para essa formação de oito dias em regime de internato, em que o formador nos pôs a par de tudo o que se passava no mundo.

Como congregações religiosas organizamo-nos em rede. Somos uma rede mundial de institutos religiosos.

Isso tem vantagens?

Sim. Eu sou irmã do Sagrado Coração de Maria, aparece-me uma situação, uma criança que é das Filipinas, mas não é conveniente mandá-la para a família. Nós não temos nenhuma casa nas Filipinas, mas sei que há a congregação X ou Y que lá está, entro em contacto com essa congregação e vemos o que é que podemos fazer em conjunto. Temos um mundo onde nos podemos movimentar.

Na nossa vizinha Espanha as congregações religiosas podem acolher vítimas de tráfico, nós aqui em Portugal não podemos. Se detetarmos alguém vítima de tráfico, vamos para o departamento do governo que trata deste assunto. Há casas de acolhimento no Porto, em Coimbra e no Algarve, para homens e mulheres vítimas de tráfico de pessoas, onde têm um acompanhamento psicológico, de saúde. Porque é evidente que uma pessoa traficada fica com marcas e mazelas muito fortes.

E não são só as pessoas pobres que podem cair no tráfico. Em 2024 estive na Assembleia Mundial da Rede Talitha Kum, em Roma, e fiquei completamente surpreendida quando uma senhora, que na altura em que nos falou tinha 60 anos, era uma americana, filha de uma família bem, fez o secundário, o correspondente ao nosso décimo segundo ano, era extremamente inteligente e tinha tido notas para entrar em qualquer universidade, mas ela disse aos pais, 'eu quero-me governar sozinha, vou para a cidade, quero apenas que me deem dinheiro para o transporte para lá, não preciso de mais nada, depois arranjo-me.

Quando chegou à cidade foi acolhida muitíssimo bem e, no dia seguinte deu conta que estava escravizada. Foi traficada. Uma rapariga com 18 anos, inteligentíssima, da sociedade, que caiu na conversa de um rapaz muito simpático que encontrou na estação, perguntou onde ia pernoitar, se queria um hotel bom, e ela disse 'não, quero uma pensão barata, porque tenho pouco dinheiro'. E pronto, ele 'venha comigo que eu arranjo-lhe', e no dia seguinte já não tinha documentos, já não pode sair. Esteve alguns anos lá e depois conseguiu libertar-se, mas demorou cerca de 30 anos para ter coragem em falar do assunto.

Porque não é fácil, naturalmente.

Absolutamente. Estas coisas demoram muito. E o tráfico, em termos de lucro, é um dos negócios mais lucrativos do mundo. Em alguns sítios até é maior que o do tráfico de droga ou do tráfico de armas.

Nós, religiosas, para já o que podemos fazer, e temos feito de várias formas e feitios, é informar, consciencializar toda a vida religiosa em Portugal. Associámo-nos também aos serviços do Estado que têm esta missão - que foi posterior à nossa, fomos nós que primeiro alertámos as pessoas para a existência do tráfico de pessoas aqui em Portugal.

Portugal é país de destino, de origem e de trânsito. Há muitos portugueses que são traficados, há muitos que vêm para cá, os nossos são levados para outro país, ou também podem ser traficados dentro do mesmo país, do norte para o sul, do sul para o interior, etc. Depois, a questão do trânsito, há muitos que passam por Portugal, não para aqui ficarem, mas para irem para outros países. Portugal está numa posição geográfica que é muito fácil transitar por cá para ir para outros países. Outros ficam cá, evidentemente.

Temos de sensibilizar a opinião pública e desenvolver ações precisamente para a prevenção.

Este é um crime, muitas vezes, silencioso, que exige atenção redobrada. Na mensagem para este Dia Mundial de Oração contra o Tráfico Humano o Papa Leão XIV alerta para "a instabilidade geopolítica e para os conflitos armados", que criam um "terreno fértil para os traficantes explorarem os mais vulneráveis, especialmente as pessoas deslocadas, os migrantes e os refugiados". O contexto internacional em que nos encontramos requer a colaboração e a atenção de todos para estes fenómenos?

Sim. Não podemos dizer 'isto a mim não me acontece', porque pode não me acontecer a mim, mas acontecer a uma pessoa muito perto de mim.

Quando falo disto, gosto sempre de lembrar uma frase de Luther King: 'o que me preocupa não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons'. E nós, que nos dizemos cristãos, temos de denunciar, temos de falar, temos de denunciar estas coisas, porque senão é só o grito dos violentos que não leva a nada.

E fazer isso convictamente, não é com palavrinhas meias neutras, não! Isto é um crime que destrói a dignidade. Não destrói a dignidade das pessoas traficadas, destrói sobretudo a dignidade humana de quem trafica ou quem consome. Porque essas pessoas é que se tornam profundamente desumanas.

A mensagem do Papa também alerta para a "escravidão cibernética", porque na internet, no meio digital, também há tráfico humano.

Exatamente, é um perigo que é preciso denunciar, sobretudo para os jovens que hoje estão sempre com o telemóvel, são apanhados pelas falsas notícias, ou esquemas e negócios, são atraídos, deixam-se levar. É, de facto, muito grave esta situação, pode alastrar depressa, e não é fácil detetar os traficantes, nem os consumidores, só as vítimas é que podem ser apanhadas e destruídas.

Esta sexta-feira realizou-se uma Vigília de Oração na Igreja de São Mamede, em Lisboa, organizada pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. É sempre ocasião para alertar a própria comunidade cristã para este drama?

Sim, porque nas paróquias, muitas vezes, as pessoas nem têm noção do problema. Claro que nós, CAVITP, temos ido a paróquias, a escolas, onde nos chamam, nós vamos, mesmo fora de Lisboa. Mas este momento é especial, com a Missa Festiva em memória de Santa Bakhita, toda a paróquia, pelo menos, fica alertada para o assunto.