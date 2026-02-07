"Sentimos o património a gritar por socorro". Tempestade danifica quase metade do edificado da Diocese Leiria-Fátima

Para além do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação , em Leiria, onde o telhado ficou bastante danificado, já foram identificados mais de uma centena de outros casos de património afetado pela intempérie.

"São igrejas, centros de culto, capelas, oratórios, casas paroquiais e centros pastorais. De facto, desse levantamento já temos a perceção que, pelo menos, até à data de hoje, 45% do património foi afetado."

"Há todo um trabalho silencioso que o Departamento do Património Cultural da Diocese está a fazer, de forma a mapear os estragos a partir daquilo que é o património de todos", contou.

A tempestade Kristin afetou 45% do edificado religioso da região de Leiria-Fátima e, neste momento, "há um trabalho silencioso" a decorrer para calcular o valor dos estragos, avançou à Renascença e à agência Ecclesia o diretor do Departamento do Património Cultural da Diocese, Marco Daniel Duarte.

O diretor do Departamento do Património Cultural da Diocese revelou ainda que se verificaram infiltrações de água que "vão causar danos a curto e a médio prazo nas igrejas".

"Temos já a perceção de que os estragos são muitíssimo avultados, entre telhados que perderam as telhas e a água que está a entrar nos espaços de culto, até pináculos e torres sineiras que caíram sobre os telhados e afetaram os coros altos das igrejas, ou até retábulos."

Marco Daniel disse não ter dados para apontar um valor global dos danos, confessando o receio de que os apoios anunciados pelo Governo "não cheguem a todo" o património não classificado, tal como as igrejas paroquiais.

"A maioria do património paroquial das dioceses não é classificado pelos parâmetros do Estado", afirmou, temendo que "estas igrejas não possam ser tratadas com a dignidade que o património que herdámos do passado merece".



Contudo, o responsável relembrou a importância que o edificado religioso danificado tem para a comunidade local. "Além da fonte que serve de forma centenária a aquelas populações, além do Cruzeiro e das Alminhas, o grande património que estas comunidades têm é a igreja paroquial."

Marco Daniel disse que o Departamento do Património Cultural da Diocese está a trabalhar de forma coordenada com o Estado, através do Instituto Público Património Cultural, para encontrar as melhores soluções.

"Não estamos de braços cruzados e sentimos o património a gritar por socorro, mas não conseguimos montar equipas para trabalhar do ponto de vista da segurança", lamentou.

Na segunda-feira, o Secretariado dos Bens Culturais da Igreja dizia que a nível nacional tinham sido identificados “danos muito avultados” em pelo menos 33 locais de culto.

Leiria-Fátima, Coimbra, Aveiro e Santarém foram as dioceses mais afetadas.

