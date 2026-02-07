Ouvir
Depressão Kristin

"Sentimos o património a gritar por socorro". Tempestade danifica quase metade do edificado da Diocese Leiria-Fátima

07 fev, 2026 - 00:30 • Marisa Gonçalves

Regista-se mais de uma centena de casos de património religioso afetado pelo mau tempo. O Departamento do Património Cultural da Diocese receia que os apoios estatais descartem edifícios não classificado, como as igrejas.

Para além do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, onde o telhado ficou bastante danificado, já foram identificados mais de uma centena de outros casos de património afetado. Foto: Pedro Castanheira E Cunha/EPA
A tempestade Kristin afetou 45% do edificado religioso da região de Leiria-Fátima e, neste momento, "há um trabalho silencioso" a decorrer para calcular o valor dos estragos, avançou à Renascença e à agência Ecclesia o diretor do Departamento do Património Cultural da Diocese, Marco Daniel Duarte.

"Há todo um trabalho silencioso que o Departamento do Património Cultural da Diocese está a fazer, de forma a mapear os estragos a partir daquilo que é o património de todos", contou.

"São igrejas, centros de culto, capelas, oratórios, casas paroquiais e centros pastorais. De facto, desse levantamento já temos a perceção que, pelo menos, até à data de hoje, 45% do património foi afetado."

Para além do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, onde o telhado ficou bastante danificado, já foram identificados mais de uma centena de outros casos de património afetado pela intempérie.

Tempestade em Leiria causou danos graves no Santuário de Nossa Senhora da Encarnação

Mau tempo

Tempestade em Leiria causou danos graves no Santuário de Nossa Senhora da Encarnação

O telhado e o campanário desabaram, mas processo d(...)

O diretor do Departamento do Património Cultural da Diocese revelou ainda que se verificaram infiltrações de água que "vão causar danos a curto e a médio prazo nas igrejas".

"Temos já a perceção de que os estragos são muitíssimo avultados, entre telhados que perderam as telhas e a água que está a entrar nos espaços de culto, até pináculos e torres sineiras que caíram sobre os telhados e afetaram os coros altos das igrejas, ou até retábulos."

Marco Daniel disse não ter dados para apontar um valor global dos danos, confessando o receio de que os apoios anunciados pelo Governo "não cheguem a todo" o património não classificado, tal como as igrejas paroquiais.

"A maioria do património paroquial das dioceses não é classificado pelos parâmetros do Estado", afirmou, temendo que "estas igrejas não possam ser tratadas com a dignidade que o património que herdámos do passado merece".

Contudo, o responsável relembrou a importância que o edificado religioso danificado tem para a comunidade local. "Além da fonte que serve de forma centenária a aquelas populações, além do Cruzeiro e das Alminhas, o grande património que estas comunidades têm é a igreja paroquial."

Marco Daniel disse que o Departamento do Património Cultural da Diocese está a trabalhar de forma coordenada com o Estado, através do Instituto Público Património Cultural, para encontrar as melhores soluções.

"Não estamos de braços cruzados e sentimos o património a gritar por socorro, mas não conseguimos montar equipas para trabalhar do ponto de vista da segurança", lamentou.

Na segunda-feira, o Secretariado dos Bens Culturais da Igreja dizia que a nível nacional tinham sido identificados “danos muito avultados” em pelo menos 33 locais de culto.

Leiria-Fátima, Coimbra, Aveiro e Santarém foram as dioceses mais afetadas.

