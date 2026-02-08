Cáritas de Leiria angaria mais de 1,3 milhões de euros para vítimas da tempestade Kristin

08 fev, 2026 - 17:34 • Olímpia Mairos
Mais de 1,3 milhões de euros já foram angariados pelo Fundo de Emergência Social Diocesano criado pela Cáritas Diocesana de Leiria para apoiar as populações afetadas pela Tempestade Kristin. O balanço foi divulgado este domingo, em comunicado.
Até às 11h00 deste domingo, o fundo reuniu 1.308.163,57 euros, “refletindo uma forte mobilização solidária a nível nacional”, lê-se na nota.
Paralelamente, a instituição já procedeu à distribuição de cerca de 55 toneladas de alimentos, garantindo apoio continuado às famílias em situação de maior vulnerabilidade.
A partir de segunda-feira, a Cáritas Diocesana de Leiria vai introduzir novos procedimentos na distribuição de cabazes alimentares, com o objetivo de assegurar um maior controlo na atribuição dos apoios e uma resposta mais justa e equitativa.
Em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, passará a ser exigido às famílias o consentimento para o tratamento de dados pessoais, a apresentação de documentos de identificação de todos os elementos do agregado familiar, um comprovativo de morada, um contacto telefónico e uma declaração de compromisso de que não recorrem a outros centros de distribuição.
Os cabazes alimentares passarão a ser entregues com uma periodicidade de oito em oito dias, procurando garantir uma resposta equilibrada e sustentável a todas as famílias sinalizadas.
A instituição informa ainda que, na segunda-feira, volta a abrir portas para a entrega de cabazes alimentares entre as 9h30 e as 17h00, estando em funcionamento das 9h00 às 18h00. Em paralelo, as equipas técnicas continuam no terreno, a acompanhar as situações já reportadas no âmbito do Fundo de Emergência Social Diocesano.
A Cáritas Diocesana de Leiria garante que continuará a acompanhar a evolução da situação e a divulgar informação atualizada através dos seus canais oficiais.