Papa próximo das vítimas das inundações em Portugal

O Papa Leão XIV manifestou, uma vez mais, a sua proximidade para com as populações portuguesas afetadas pelos recentes fenómenos naturais.

“Asseguro a minha oração pelas populações de Portugal, Marrocos, Espanha e sul de Itália afetados por inundações e deslizamentos de terras”, disse Leão XIV, este domingo, no final do Angelus, na Praça de São Pedro.

“Encorajo as comunidades a permanecerem unidas e solidárias com a proteção maternal da Virgem Maria”, acrescentou.

O Papa também não esqueceu as vítimas do terrorismo na Nigéria, onde ataques recentes contra várias comunidades causaram graves perdas de vidas humanas.

“Expresso a minha proximidade de oração a todas as vítimas da violência e do terrorismo. Espero que as autoridades competentes continuem a trabalhar com determinação para garantir a segurança e a proteção da vida de cada cidadão”, pediu o pontífice.

Neste dia dedicado à luta contra o tráfego de pessoas, o Santo Padre pediu o fim de novas formas de escravidão, sublinhando que "a paz começa com a dignidade"

Por fim, Leão XIV pediu ainda a todos para se continuar a rezar pela paz. “As estratégias das potências económicas e militares, como a história nos ensina, não dão futuro à humanidade. O futuro está no respeito e na fraternidade entre os povos”, frisou.