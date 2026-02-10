Ouvir
Vaticano

“Eu nunca vos esquecerei”, garante Leão XIV aos idosos

10 fev, 2026 - 17:50 • Aura Miguel

Vaticano divulga tema para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que este ano é celebrado a 26 de julho.

“Eu nunca te esquecerei” é o tema escolhido pelo Papa Leão XIV para o VI Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.

Uma nota do Vaticano refere que o objetivo do tema é “sublinhar como o amor de Deus por cada pessoa nunca diminui, nem sequer na fragilidade da velhice”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Retirado do livro do profeta Isaías, o versículo escolhido “pretende ser uma mensagem de consolo e esperança para todos os avós e idosos, especialmente os que vivem sozinhos ou se sentem esquecidos”, informa a Santa Sé.

“Ao mesmo tempo, é uma lembrança para as famílias e comunidades eclesiais de que não os devem esquecer, reconhecendo neles uma presença preciosa e uma bênção”.

O Dia Mundial dos Avós e dos Idosos foi instituído pelo Papa Francisco em 2021. Celebrado todos os quartos domingos de julho, trata-se de uma oportunidade para estender a proximidade da Igreja aos idosos e valorizar a sua contribuição para as famílias e comunidades.

Este ano, o quarto domingo coincide com o dia 26 de julho, festa de São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Maria e avós de Jesus.

O Santo Padre convida todos a celebrar o Dia com uma liturgia eucarística na Catedral de cada diocese.

