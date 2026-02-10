Ouvir
Tempestade Kristin: Cáritas de Leiria já angariou mais de 1,4 milhões de euros para apoiar famílias

10 fev, 2026 - 16:17 • Olímpia Mairos

Instituição da Igreja já apoiou mais de 500 famílias e distribuiu 60 toneladas de alimentos.

A+ / A-

A Cáritas Diocesana de Leiria anunciou esta terça-feira que o Fundo de Emergência Social Diocesano já angariou 1.430.037,99 euros, no âmbito da resposta à Tempestade Kristin, destacando a forte mobilização solidária registada em todo o país.

Em atualização do ponto de situação relativa a 10 de fevereiro, a instituição refere que, até ao momento, foram distribuídas 60 toneladas de alimentos e apoiadas diretamente 547 famílias, através da entrega de cabazes alimentares nas instalações da Cáritas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Cáritas Diocesana de Leiria mantém equipas no terreno, em articulação com a Cáritas Diocesana de Lisboa, para acompanhamento de proximidade às populações afetadas.

Ontem realizámos visitas e levantamento de necessidades junto de famílias na zona de Leiria e, hoje, as equipas estão nos concelhos de Pombal e Ourém, a aprofundar a avaliação das necessidades efetivas”, adianta a instituição.

Relativamente ao apoio financeiro, a Cáritas informa que a Comissão de Atribuição do Fundo de Emergência, composta por sete elementos, reuniu para definir os procedimentos e critérios de atribuição dos apoios, que deverão ser divulgados publicamente nos próximos dias.

Enquanto esse processo decorre, continuamos a responder às situações mais urgentes com fundos próprios, garantindo apoio imediato às famílias que cumpram os critérios do Atendimento Social”, sublinha a Cáritas, reforçando o compromisso com a transparência e a boa gestão dos donativos.

A instituição garante que continuará a acompanhar a evolução da situação e a prestar informação atualizada através dos seus canais oficiais.

