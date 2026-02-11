Ouvir
Cáritas de Leiria já angariou quase 1,5 milhões de euros e distribuiu 68 toneladas de alimentos

11 fev, 2026 - 17:08 • Olímpia Mairos

A partir de quinta-feira, a operação no terreno contará com o reforço de elementos da Cáritas Arquidiocesana de Braga, que irão integrar a equipa técnica, aumentando a capacidade de intervenção e acompanhamento das situações sinalizadas.

No âmbito da resposta à Tempestade Kristin, a Cáritas Diocesana de Leiria apresentou esta terça-feira uma atualização do ponto de situação relativo à operação de apoio às populações afetadas.

Segundo a instituição, o Fundo de Emergência Social Diocesano conseguiu, até ao momento, angariar 1.483.818,74 euros, num movimento que considera ser “reflexo de uma mobilização solidária de grande dimensão por parte da sociedade portuguesa”.

Em comunicado enviado às redações, a Cáritas Diocesana de Leiria sublinha que “a generosidade demonstrada por particulares, empresas e instituições tem sido determinante para garantir uma resposta célere e eficaz junto das famílias mais afetadas”.

68 toneladas de alimentos distribuídas

No plano da resposta direta no terreno, a instituição já procedeu à distribuição de 68 toneladas de alimentos e entregou cerca de 600 cabazes alimentares às famílias apoiadas.

“A prioridade tem sido assegurar que ninguém fica sem o apoio essencial neste momento particularmente difícil”, refere a direção da Cáritas, acrescentando que a intervenção tem procurado chegar às situações de maior vulnerabilidade identificadas.

Articulação com freguesias

A Cáritas Diocesana de Leiria destaca ainda que mantém uma ligação estreita com as Uniões de Freguesia e Freguesias da área territorial da Diocese de Leiria-Fátima, garantindo “uma resposta coordenada, próxima e ajustada às necessidades identificadas”.

“A proximidade às comunidades locais é fundamental para que a ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa”, salienta a instituição.

Reforço das equipas técnicas

A partir de quinta-feira, a operação no terreno contará com o reforço de elementos da Cáritas Arquidiocesana de Braga, que irão integrar a equipa técnica, aumentando a capacidade de intervenção e acompanhamento das situações sinalizadas.

“A cooperação entre diferentes estruturas da Cáritas permite-nos reforçar meios e assegurar uma resposta ainda mais robusta”, refere a direção.

A Cáritas Diocesana de Leiria garante que continuará a acompanhar a evolução da situação provocada pela Tempestade Kristin e a prestar informação atualizada através dos seus canais oficiais.

