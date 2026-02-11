Ouvir
Diocese Bragança-Miranda reflete sobre Unidades Pastorais e sinodalidade

11 fev, 2026 - 11:34 • Olímpia Mairos

Iniciativa da Diocese de Bragança-Miranda, a 21 de fevereiro, reúne agentes pastorais para aprofundar a vivência prática da sinodalidade e o papel das Unidades Pastorais na missão da Igreja.

A Diocese de Bragança-Miranda promove, no próximo dia 21 de fevereiro, uma formação dedicada ao tema “Unidades Pastorais como expressão ativa da sinodalidade”, que terá lugar na Escola Emídio Garcia (antigo Liceu), em Bragança.

A iniciativa insere-se no caminho sinodal que a Igreja Católica tem vindo a percorrer, sublinhando a importância de caminhar juntos, escutar, partilhar e assumir a corresponsabilidade na missão.

As Unidades Pastorais apresentam-se como uma resposta concreta a este desafio, favorecendo a comunhão entre comunidades e promovendo uma ação pastoral mais articulada e missionária”, lê-se na nota enviada à Renascença.

A formação tem início marcado para as 9h30 e destina-se a agentes pastorais, membros dos diversos conselhos, responsáveis de serviços e outros membros das comunidades cristãs. O encontro pretende ser um espaço de reflexão e partilha sobre a vivência prática da sinodalidade no contexto diocesano.

O principal orador será o padre José San José Prisco, decano e professor da Faculdade de Direito Canónico da Pontifícia Universidade de Salamanca. A sua intervenção permitirá aprofundar o enquadramento eclesial e pastoral das Unidades Pastorais.

O programa inclui momentos de oração, a intervenção do bispo diocesano, D. Nuno Almeida, a conferência principal e um tempo de diálogo em grupo, seguido de partilha em plenário.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória até 15 de fevereiro, através de formulário online.

A formação conta com o apoio do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia e da Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda.

A Diocese convida todos os interessados a participarem neste momento formativo, considerado fundamental para a construção de uma Igreja mais participativa, corresponsável e missionária.

Saiba Mais
