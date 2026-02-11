Leão XIV quer “uma nova unidade na Europa, sem tensões nem antagonismos”

11 fev, 2026 - 11:03 • Aura Miguel
O Papa pediu que se ultrapassem divisões religiosas e políticas na Europa. No final da Audiência Geral, ao dirigir-se aos fiéis polacos, o pontífice referiu-se aos Santos Cirilo e Metódio, Apóstolos dos Eslavos e patronos da Europa, pais do cristianismo, da língua e da cultura dos povos eslavos. Leão XIV recordou as palavras de João Paulo II deixando um apelo a favor da “construção de uma nova unidade no continente europeu, para superar tensões, divisões e antagonismos, religiosos e políticos”.
Na catequese desta manhã, o Santo Padre sublinhou o vínculo entre a Sagrada Escritura e a Igreja. “O habitat natural da Bíblia é a comunidade cristã, sendo a vida da Igreja o lugar originário para a sua interpretação”, afirmou.
“Vivemos rodeados de tantas palavras, mas quantas delas são vazias! Por vezes, ouvimos até palavras sábias que, no entanto, não tocam o nosso destino final”, reconheceu Leão XIV.
“A Palavra de Deus, pelo contrário, sacia a nossa sede de sentido, de verdade sobre as nossas vidas. É a única Palavra que é sempre nova: revelando-nos o mistério de Deus, é inesgotável, nunca deixa de oferecer as suas riquezas”, afirmou. Por isso, o que a Igreja ardentemente deseja é que “a Palavra de Deus chegue a cada membro e alimente a sua caminhada de fé”, completou.
Neste dia 11 de fevereiro, dedicado a Nossa Senhora de Lourdes e dia mundial do doente, Leão XIV deslocou-se, depois da Audiência Geral, à “Gruta de Lourdes”, nos Jardins vaticanos, onde acendeu uma vela e rezou pelos doentes.