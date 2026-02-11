União das Misericórdias: "É imperioso que os apoios funcionem rapidamente"

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Lemos, alerta para a necessidade de o Governo ser célere no apoio às populações afetadas pelo temporal.

Em declarações à Renascença, Manuel Lemos lembra que "a tradição portuguesa não prima pela rapidez", mas não deixa de se mostrar positivo: “Vamos agora ver como funcionam os apoios. Vamos acreditar que sim. É imperioso que funcionem depressa e rapidamente."

De acordo com o presidente da UMP, "o primeiro-ministro e vários ministros têm-nos dado conta dessa disposição do Governo para avançar rapidamente".

"Ficaríamos todos muitos felizes se isso desta vez isso não acontecesse”, reforça.

Manuel Lemos admite que ainda não é possível avançar com um balanço aproximado dos estragos, mas afirma que nas Misericórdias há "centenas de milhares de euros" de prejuízos.

O dirigente da UMP assegura que o sector também vai recorrer a apoios estatais e salienta o alerta para a dimensão e rapidez dos apoios. Manuel Lemos considera “muito importante estar atento à natureza do apoio, à rapidez do apoio e à quantidade do apoio, porque um muro que cai custa 100 mil euros, não custa cinco mil”.

“É preciso termos a noção de que pô-lo em pé custa uma brutalidade. É preciso ter a noção dessa dimensão”, sublinha.

Para que as Misericórdias se candidatem a apoios estatais, Lemos diz que já está disponível no site da Segurança Social o modelo de requerimento. “Aí, o governo andou depressa e bem, agora vamos ver a efetivação disso”, assinala.

Nos últimos dias, o presidente da UMP tem andado no terreno a avaliar os efeitos do temporal, que “provocou nas Misericórdias danos muito consideráveis”.

“Temos andado no terreno e temos visto in loco qual a situação das pessoas e das coisas. Tivemos telhados que voaram, capelas que foram inundadas, lares que foram inundados”, relata.

E porque “há sempre alguém que fica pior do que nós”, Manuel Lemos revela que “em muitos casos, as pessoas do apoio domiciliário das Misericórdias foram acolhidas nas nossas instalações”, porque “as suas casas ficaram em muito pior situação do que as nossas instalações”.

“Temos feito o que é possível neste quadro de devastação”, remata Manuel Lemos.