Bispo de Coimbra deixa "uma palavra de coragem” a todos os afetados pelo mau tempo

O bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, apela a que “ninguém perca a esperança” e deixa, em declarações à Renascença “a todas as pessoas da região de Coimbra, mas também da região de Leiria e de outras regiões do país, uma palavra de coragem”.

“Temos que levar por diante com coragem e com esperança este momento da nossa vida nacional”, diz D. Virgílio Antunes.

Apesar das cheias no Mondego que já provocaram o rebentamento de um dique e ao colapso de um pequeno troço da A1, o bispo lembra que "felizmente, na região de Coimbra, ainda não houve um ataque direto à integridade pessoal, porque não houve conhecimento de feridos nem de mortes".

Manifestando solidariedade “para com todos os que estão a sofrer com esta situação muito complexa”, D. Virgílio insiste na ideia de que é preciso tudo fazer para que “ninguém fique sem confiança nem sem esperança para levar por diante a sua vida e a vida daqueles que são próximos”.

D. Virgílio Antunes apela também a que “ninguém fique para trás”. O bispo considera que “nestes momentos, esse é um risco que se corre” e lembra, em particular, “os mais desfavorecidos e com menos capacidade de chegar aos lugares de decisão e aos financiamentos e subsídios”.

“É bom que, efetivamente, ninguém fique para trás”, reforça.

O bispo assegura que “a Igreja está sempre disponível para a solidariedade e para dar a mão em todas as necessidades que sejam mais urgentes e mais necessárias”, mas sublinha que “felizmente, os órgãos autárquicos preveniram atempadamente a questão dos desalojados porque era previsível a possibilidade de cheias dadas as circunstâncias que estamos a viver”.

“Felizmente preveniram e as pessoas foram retiradas atempadamente”, reforça.

“Um abraço para todos os portugueses que estão a braços com as dificuldades e com os problemas e neste sofrimento e nesta incerteza sobre o que ainda está para acontecer”, remata o bispo de Coimbra.