Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Bispo de Coimbra deixa "uma palavra de coragem” a todos os afetados pelo mau tempo

12 fev, 2026 - 10:09 • Henrique Cunha

Em declarações à Renascença, D. Virgílio Antunes dieixa um alerta: "É bom que, efetivamente, ninguém fique para trás."

A+ / A-

O bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, apela a que “ninguém perca a esperança” e deixa, em declarações à Renascença “a todas as pessoas da região de Coimbra, mas também da região de Leiria e de outras regiões do país, uma palavra de coragem”.

Temos que levar por diante com coragem e com esperança este momento da nossa vida nacional”, diz D. Virgílio Antunes.

Apesar das cheias no Mondego que já provocaram o rebentamento de um dique e ao colapso de um pequeno troço da A1, o bispo lembra que "felizmente, na região de Coimbra, ainda não houve um ataque direto à integridade pessoal, porque não houve conhecimento de feridos nem de mortes".

Manifestando solidariedade “para com todos os que estão a sofrer com esta situação muito complexa”, D. Virgílio insiste na ideia de que é preciso tudo fazer para que “ninguém fique sem confiança nem sem esperança para levar por diante a sua vida e a vida daqueles que são próximos”.

D. Virgílio Antunes apela também a que “ninguém fique para trás”. O bispo considera que “nestes momentos, esse é um risco que se corre” e lembra, em particular, “os mais desfavorecidos e com menos capacidade de chegar aos lugares de decisão e aos financiamentos e subsídios”.

“É bom que, efetivamente, ninguém fique para trás”, reforça.

O bispo assegura que “a Igreja está sempre disponível para a solidariedade e para dar a mão em todas as necessidades que sejam mais urgentes e mais necessárias”, mas sublinha que “felizmente, os órgãos autárquicos preveniram atempadamente a questão dos desalojados porque era previsível a possibilidade de cheias dadas as circunstâncias que estamos a viver”.

“Felizmente preveniram e as pessoas foram retiradas atempadamente”, reforça.

“Um abraço para todos os portugueses que estão a braços com as dificuldades e com os problemas e neste sofrimento e nesta incerteza sobre o que ainda está para acontecer”, remata o bispo de Coimbra.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)