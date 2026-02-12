Bispo de Santarém destaca solidariedade após cheias e apela a uma Quaresma de escuta

O bispo de Santarém alerta, na mensagem para a Quaresma, para a gravidade da situação vivida na região centro do país desde o passado dia 28 de janeiro, marcada por fortes ventos e chuva persistente, que provocaram cheias significativas em vários concelhos da Diocese.

Na mensagem dirigida aos fiéis, D. José Traquina, bispo da Diocese de Santarém, sublinha que “todas as comunidades mais próximas do rio Tejo foram atingidas pela cheia” e que, à data do seu testemunho, “várias continuam cercadas de águas”.

Os efeitos mais severos dos ventos fizeram-se sentir na zona norte da diocese, especialmente no concelho de Tomar, enquanto as cheias afetaram de forma expressiva os rios Nabão, Almonda, Alviela e Tejo.

O responsável diocesano considera “justo reconhecer todo o enorme esforço das Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Proteção Civil e Bombeiros”, sublinhando a resposta dada na proteção das populações.

D. José Traquina destaca ainda o papel da Cáritas Diocesana de Santarém, que tem prestado apoio “em cooperação com as Cáritas Paroquiais da Vigararia de Tomar”, bem como o envolvimento de padres e leigos na resposta urgente aos espaços comunitários afetados.

Apesar da adversidade, o bispo de Santarém sublinha que a crise gerou uma forte onda de solidariedade, afirmando que esta resposta coletiva “manifestou a melhor atitude e elevação da pessoa humana”.

Quaresma como tempo de renovação interior

Com a entrada no tempo da Quaresma, D. José Traquina convida os cristãos a viverem este período como preparação para a Páscoa, recordando que “o tempo que nos é dado viver é um dom e uma oportunidade de renovação interior”.

Segundo o bispo, a caminhada quaresmal deve ser marcada por escuta da Palavra de Deus, oração, jejum e esmola, vividos de forma discreta, com especial atenção à relação com Deus e com os outros, começando em casa.

“A Páscoa merece uma preparação de purificação interior, pela aproximação a Deus e pela atenção e cuidados com os nossos semelhantes”, escreve.

Renúncia Quaresmal de 2026 apoia cristãos no Sudão

Na mensagem, o bispo recorda que a Renúncia Quaresmal de 2025 angariou mais de 25 mil euros, destinados ao apoio a crianças e jovens da Missão de Laleia, em Timor-Leste.

Para 2026, após consulta ao Conselho Presbiteral, a Renúncia Quaresmal da Diocese de Santarém será destinada ao apoio aos cristãos no Sudão, através dos Missionários Combonianos, presentes também na diocese.

A concluir, D. José Traquina convida os fiéis a caminharem juntos para a Páscoa, evocando palavras do Papa Leão XIV: “Somos discípulos de Cristo. Cristo vai à nossa frente. O mundo precisa da sua luz.”