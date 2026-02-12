Bispo do Algarve cria Fundo Solidário para apoiar vítimas das recentes depressões

O bispo do Algarve anunciou a criação do Fundo Solidário da Renúncia Quaresmal 2026, destinado a apoiar situações de extrema necessidade provocadas pelas recentes e sucessivas depressões que afetaram várias regiões do país. O anúncio é feito na Mensagem Quaresmal 2026, divulgada esta quarta-feira.

Segundo D. Manuel Neto Quintas, o fundo será gerido pela Cáritas Diocesana do Algarve, que já iniciou a resposta no terreno. “A nossa Cáritas Diocesana vai gerir este Fundo. Aliás, já iniciou esta resposta com a recolha e o envio de bens de primeira necessidade, cerca de onze toneladas, em coordenação com a Cáritas de Leiria”, refere o prelado.

Na mensagem dirigida aos fiéis da Diocese do Algarve, o bispo apela à generosidade de todos, sublinhando que a renúncia quaresmal deve ser vivida como um verdadeiro caminho de conversão. “Apelo à generosidade de todos, como expressão de um caminho pessoal e familiar de conversão quaresmal”, escreve.

Sob o lema “Caminhemos juntos ‘pacientes na tribulação’”, inspirado na Carta aos Romanos, D. Manuel Quintas lembra que a tribulação faz parte da condição humana e se manifesta “nas fragilidades pessoais, nas dificuldades familiares, nas incertezas económicas, no sofrimento dos doentes, na solidão dos idosos e nas inquietações dos jovens”.

Para o bispo do Algarve, a paciência cristã não deve ser confundida com resignação. “A paciência cristã não é resignação passiva, mas firmeza confiante, sustentada pela esperança que não engana”, afirma, defendendo que as provações podem tornar-se uma oportunidade de crescimento na caridade.

A mensagem quaresmal destaca ainda a conversão à escuta como eixo central deste tempo litúrgico, num claro apelo à sinodalidade. “A conversão que nos é pedida não é apenas moral ou exterior; é, antes de tudo, uma conversão à escuta”, escreve, sublinhando a importância de escutar Deus, os outros e “o clamor dos pobres e dos que sofrem”.

D. Manuel Quintas convida também as comunidades paroquiais a reforçarem a oração, a escuta da Palavra e a participação na Eucaristia, lembrando que “a paciência na tribulação alimenta-se de joelhos” e se fortalece “em cada gesto solidário e fraterno”.

Na parte final da mensagem, o bispo desafia as comunidades algarvias a fazerem da Quaresma um “verdadeiro laboratório de sinodalidade”, promovendo momentos de escuta comunitária e integrando os mais frágeis.

A mensagem termina com um apelo à intercessão de Maria e ao compromisso com a caridade: “Que, pela conversão à escuta de Deus e dos irmãos, a nossa Igreja diocesana se torne, no Algarve, cada vez mais sinal vivo da misericórdia do Pai”.