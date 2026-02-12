Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Temporal

Cardeal Américo Aguiar: “Que ninguém se sinta só nem esquecido”

12 fev, 2026 - 12:24 • Henrique Cunha

Numa nota episcopal com apelo à solidariedade e com a garantia de que “juntos, vamos superar todas as adversidades", D. Américo lembra em particular “o Bombeiro e o Técnico colaborador da E-Redes que perderam a vida em serviço”.

A+ / A-

No seguimento de Notas Episcopais anteriormente publicadas, o Bispo de Setúbal reforça "a homenagem, proximidade e profunda gratidão a todos, todos, todos os que estão envolvidos nas missões de socorro, apoio e recuperação, quer no território da Península de Setúbal quer em todas as regiões do país atingidas por esta calamidade”.

Na Nota Episcopal divulgada esta quinta-feira, D. Américo Aguiar lembra em particular “o Bombeiro e o Técnico colaborador da E-Redes que perderam a vida em serviço”, e apresenta “às suas famílias e amigos sentidos pêsames, com a certeza da nossa comunhão na oração e na esperança cristã”.

O bispo de Setúbal dirige também palavras de “apreço e gratidão” aos autarcas, lembrando que “alguns andam há dias e mais dias sem qualquer possibilidade de descanso, inteiramente entregues ao cuidado das populações”.

Depois, sublinha o papel dos bombeiros, da proteção civil, das forças armadas, da GNR, da PSP, dos trabalhadores municipais e governamentais, dos voluntários e, a todos deixa a sua “homenagem sincera e imensa gratidão”. “No cenário da calamidade, sois sinal vivo de esperança e de cuidado para todo o povo”, acrescenta.

Na Nota Episcopal, Américo Aguiar não esquece também “os comerciantes, empresários e todos os que viram os seus espaços de trabalho, produção e sustento gravemente atingidos; alguns tendo perdido praticamente tudo”. “Partilho a vossa angústia, a vossa incerteza e a vossa luta. A Diocese está convosco e não vos esquece na sua oração e solicitude pastoral”, garante.

O bispo revela que através do Fundo de Emergência Diocesano já foram disponibilizados à paróquia de Alcácer do Sal 10 mil euros; e à IPSS Vale de Acôr, igualmente 10 mil euros.

Após estas ajudas, restam no Fundo pouco mais de 9 mil euros, pelo que Américo Aguiar renova “o apelo à generosidade de todos, para que possamos continuar a ir ao encontro dos que pedem ajuda”.

Os donativos podem ser feitos através do IBAN da Diocese de Setúbal - PT50 0007 0000 0065 9093 2732 3 ou através de MBWAY para o número 912308571 , da Cáritas Diocesana de Setúbal ou diretamente às instituições que, no terreno, solicitam a nossa solidariedade e partilha.

O bispo confia “todas as vítimas, as suas famílias, os que sofrem e todos os que servem à proteção materna de Nossa Senhora, Mãe da Esperança”, e termina a Nota Episcopal garantindo que “mais uma vez, juntos, vamos superar todas as adversidades”. “Que ninguém se sinta só nem esquecido”, reforça.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)