Cardeal Américo Aguiar: “Que ninguém se sinta só nem esquecido”

No seguimento de Notas Episcopais anteriormente publicadas, o Bispo de Setúbal reforça "a homenagem, proximidade e profunda gratidão a todos, todos, todos os que estão envolvidos nas missões de socorro, apoio e recuperação, quer no território da Península de Setúbal quer em todas as regiões do país atingidas por esta calamidade”.

Na Nota Episcopal divulgada esta quinta-feira, D. Américo Aguiar lembra em particular “o Bombeiro e o Técnico colaborador da E-Redes que perderam a vida em serviço”, e apresenta “às suas famílias e amigos sentidos pêsames, com a certeza da nossa comunhão na oração e na esperança cristã”.

O bispo de Setúbal dirige também palavras de “apreço e gratidão” aos autarcas, lembrando que “alguns andam há dias e mais dias sem qualquer possibilidade de descanso, inteiramente entregues ao cuidado das populações”.

Depois, sublinha o papel dos bombeiros, da proteção civil, das forças armadas, da GNR, da PSP, dos trabalhadores municipais e governamentais, dos voluntários e, a todos deixa a sua “homenagem sincera e imensa gratidão”. “No cenário da calamidade, sois sinal vivo de esperança e de cuidado para todo o povo”, acrescenta.

Na Nota Episcopal, Américo Aguiar não esquece também “os comerciantes, empresários e todos os que viram os seus espaços de trabalho, produção e sustento gravemente atingidos; alguns tendo perdido praticamente tudo”. “Partilho a vossa angústia, a vossa incerteza e a vossa luta. A Diocese está convosco e não vos esquece na sua oração e solicitude pastoral”, garante.

O bispo revela que através do Fundo de Emergência Diocesano já foram disponibilizados à paróquia de Alcácer do Sal 10 mil euros; e à IPSS Vale de Acôr, igualmente 10 mil euros.

Após estas ajudas, restam no Fundo pouco mais de 9 mil euros, pelo que Américo Aguiar renova “o apelo à generosidade de todos, para que possamos continuar a ir ao encontro dos que pedem ajuda”.

Os donativos podem ser feitos através do IBAN da Diocese de Setúbal - PT50 0007 0000 0065 9093 2732 3 ou através de MBWAY para o número 912308571 , da Cáritas Diocesana de Setúbal ou diretamente às instituições que, no terreno, solicitam a nossa solidariedade e partilha.

O bispo confia “todas as vítimas, as suas famílias, os que sofrem e todos os que servem à proteção materna de Nossa Senhora, Mãe da Esperança”, e termina a Nota Episcopal garantindo que “mais uma vez, juntos, vamos superar todas as adversidades”. “Que ninguém se sinta só nem esquecido”, reforça.