  12 fev, 2026
Pastoral Turismo

Jornadas de Turismo religioso debatem património destruído pelo temporal

12 fev, 2026 - 06:00 • Henrique Cunha

As Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo têm como tema "a esperança de uma nova sustentabilidade", mas os efeitos do temporal das últimas semanas ao nível do património religioso não irão passar à margem do evento, marcado para o Santuário de Cristo Rei, em Almada.

O património religioso danificado na sequência do temporal das últimas semanas será tema em análise e debate nas Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo, marcadas para sexta-feira e sábado, em Almada.

Em entrevista à Renascença, o diretor nacional da Pastoral do Turismo, padre Miguel Neto, confirma o agendamento informal do tema: “Obviamente, esse assunto vai estar informalmente na agenda”, porque “é um assunto imediato” e porque “infelizmente, as condições atmosféricas que assolaram o país deixaram muito património degradado ou danificado."

A presença da diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, Fátima Eusébio, nas Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo é mais um motivo para que o evento também discuta os efeitos de destruição do temporal das últimas semanas ao nível do património religioso.

As Jornadas marcadas para o Santuário de Cristo Rei têm como tema genério "A esperança de uma nova Sustentabilidade".

O diretor da Pastoral do Turismo diz que a sustentabilidade do setor “não se resume à sustentabilidade económica”, porque “a sustentabilidade pode ser a sustentabilidade cultural, a sustentabilidade das populações a nível de fixação de pessoas, sobretudo no interior de Portugal”.

Esta sustentabilidade poderá estar em causa quando uma boa parte do património religioso está permanentemente fechado. O padre Miguel Neto considera fundamental “colocar as igrejas ao serviço”, de forma a que se rentabilize “esse património para mostrar a nossa cultura” e, ao mesmo tempo, “preservar esse património”.

“A criação de riqueza permite a tal economia circular que também ajuda à preservação do património”, assinala.

Sinais de "turismofobia"

Preocupação crescente no setor é a da aversão ao turismo, a denominada "turismofobia". Nesta entrevista à Renascença, o padre Miguel Neto adianta que já há sinais desse fenómeno em Lisboa, que tem grande dimensão em cidades como Barcelona e Madrid.

“O escalar do preço da habitação, motivado pela procura turística, tem impacto direto nessa aversão crescente ao fenómeno”, explica.

Para além dos temas em debate, o padre Miguel Neto diz que “o que a Pastoral do Turismo quer com este evento é aproximar a comunidade académica daquilo que é o turismo da igreja e, ao mesmo tempo, aproximar todos, através do evangelho, para que construamos uma humanidade mais à imagem de Jesus Cristo”.

