Jornadas de Turismo religioso debatem património destruído pelo temporal

O património religioso danificado na sequência do temporal das últimas semanas será tema em análise e debate nas Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo, marcadas para sexta-feira e sábado, em Almada. Em entrevista à Renascença, o diretor nacional da Pastoral do Turismo, padre Miguel Neto, confirma o agendamento informal do tema: "Obviamente, esse assunto vai estar informalmente na agenda", porque "é um assunto imediato" e porque "infelizmente, as condições atmosféricas que assolaram o país deixaram muito património degradado ou danificado." A presença da diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, Fátima Eusébio, nas Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo é mais um motivo para que o evento também discuta os efeitos de destruição do temporal das últimas semanas ao nível do património religioso.

As Jornadas marcadas para o Santuário de Cristo Rei têm como tema genério "A esperança de uma nova Sustentabilidade". O diretor da Pastoral do Turismo diz que a sustentabilidade do setor “não se resume à sustentabilidade económica”, porque “a sustentabilidade pode ser a sustentabilidade cultural, a sustentabilidade das populações a nível de fixação de pessoas, sobretudo no interior de Portugal”. Esta sustentabilidade poderá estar em causa quando uma boa parte do património religioso está permanentemente fechado. O padre Miguel Neto considera fundamental “colocar as igrejas ao serviço”, de forma a que se rentabilize “esse património para mostrar a nossa cultura” e, ao mesmo tempo, “preservar esse património”. “A criação de riqueza permite a tal economia circular que também ajuda à preservação do património”, assinala.