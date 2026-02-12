Semana Santa de Braga também no digital para ir ao encontro dos jovens

A Semana Santa de Braga aposta na presença nas redes sociais para aproximar os jovens. O presidente da comissão das Solenidades da Quaresma e da Semana Santa de Braga, o cónego Avelino Amorim releva que o reforço da presença no mundo digital vai se estender desde a “Quarema e durante todo e mês de abril”.

Trata-se de um trabalho a ser desenvolvido por três jovens que, "sobretudo, neste tempo da Quaresma vão procurar semanalmente ter uma presença mais regular no mundo digital nas nossas redes sociais”, adiantou, esta quinta-feira, o sacerdote durante a apresentação do programa do evento na Sé Catedral de Braga.

O objetivo, explicou, “é fazermos chegar a nossa Mensagem às gerações mais jovens”. "E sabemos que hoje é, sobretudo, aí, nesse mundo, que conseguimos comunicar com elas”.

Outra das preocupações da comissão organizadora da Semana Santa de Braga é a “sustentabilidade”, sublinhou o responsável que “em nome da pegada ecológica” do evento anunciou que será levada a cabo uma “plantação de arvores” para “mitigar o impacto da Semana Santa”.

“Ainda não temos o dia marcado, mas temos aqui os Montes sacros à nossa volta onde pretendemos, como digo, sem termos ainda a data marcada, plantar árvores. Vamos fazer este ano pela primeira vez para darmos o nosso contributo também para a ecologia”, sublinhou.

E de acordo com o barómetro Económico da Associação Comercial de Braga, em 2025 as Solenidades da Semana Santa geraram 14,6 milhões de euros na economia. Trata-se de um record que o presidente da associação, Jorge Vilaça, admitindo que “a expectativa para 2026 é particularmente elevada”, espera superar este ano.

“Esperemos que sim”, confirma Jorge Vilaça. “Se as condições meteorológicas assim o permitirem, esperamos um crescimento entre 5 a 10% de impacto económico a rondar os 15.3 e os 16 milhões de euros”, apontou.

A Semana Santa de Braga “é, sem dúvida, uma alavanca importante para o comércio, para a restauração, para os serviços depois de todos estes meses de tanta chuva”, sublinhou o responsável que espera, também, ultrapassar a fasquia dos 380 mil visitantes registados no ano passado.

Entre 13 e 20 de abril de 2025 Braga recebeu 380 mil visitantes – 27 % estrangeiros, sobretudo, espanhóis e franceses. Ainda de acordo com ACB, 75 mil turistas – um em cada cinco – pernoitou na cidade.

As Solenidades da Semana Santa decorrem entre 29 de março e 5 de Abril.