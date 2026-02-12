Vaticano não autoriza ordenação de bispos pela Fraternidade São Pio X

Diálogo sim, mas não podem ordenar-se bispos sem autorização do Papa. É a posição do Vaticano, que esta quinta-feira propôs um itinerário para a regularização canónica da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), mas condicionando o avanço do processo à suspensão imediata das ordenações episcopais anunciadas pela instituição em comunicado, para 1 de julho de 2026.

O percurso proposto "teria como objetivo destacar, nos temas debatidos, os mínimos necessários para a plena comunhão com a Igreja Católica e, consequentemente, delinear um estatuto canónico da Fraternidade, juntamente com outros aspetos a aprofundar”, refere a nota publicada após o encontro do prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé (DDF), cardeal Víctor Manuel Fernández, com o superior geral da FSSPX, padre Davide Pagliarani.

O Vaticano sustenta que a realização de sagrações episcopais sem mandato pontifício (autorização do Papa) implicará “uma rutura decisiva da comunhão eclesiástica (cisma) com graves consequências para a Fraternidade no seu conjunto”, sublinhando que a possibilidade de diálogo "pressupõe que a Fraternidade suspenda a decisão das ordenações", porque há "mínimos necessários" para a "plena comunhão" com a Igreja Católica.

Entre os assuntos que requerem uma clarificação suficiente estão as várias decisões assumidas nos textos aprovados pelo Concílio Ecuménico Vaticano II, que a Fraternidade fundada por D. Marcel Lefèbvre (1905-1991) não reconhece.

O superior geral da Fraternidade, padre Davide Pagliarani, comprometeu-se a apresentar a proposta ao seu Conselho e a dar uma resposta ao Dicastério para a Doutrina da Fé.

“No caso de uma resposta positiva, serão estabelecidos de comum acordo os passos, as etapas e os procedimentos a seguir”, adianta a Santa Sé.

O encontro, aprovado pelo Papa Leão XIV, acontece num momento de tensão, depois da FSSPX ter anunciado que pretende ordenar novos bispos este ano.

Em junho de 2012, a Santa Sé revelou que tinha proposto a criação de uma prelatura pessoal para a Fraternidade Sacerdotal, que esta viria a recusar.

Entre as questões que separam as duas partes destacam-se a aceitação do Concílio Vaticano II (1962-1965) e do magistério pós-conciliar dos Papas em matérias como as celebrações litúrgicas, o ecumenismo ou a liberdade religiosa.

A 19 de janeiro de 2019, o Papa Francisco suprimiu a Comissão Pontifícia ‘Ecclesia Dei’, estabelecida em 2 de julho de 1988 com o objetivo de “facilitar a plena comunhão eclesial” dos sacerdotes, seminaristas, comunidades ou de cada religioso ou religiosa ligados à Fraternidade São Pio X.

As funções da Comissão estão confiadas atualmente ao Dicastério para a Doutrina de Fé.