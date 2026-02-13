Bispo do Funchal destina renúncia quaresmal à Cáritas para apoiar vítimas das catástrofes

A Renúncia Quaresmal deste ano na Diocese do Funchal vai reverter a favor da Cáritas Portuguesa, com o objetivo de apoiar as populações afetadas pelas recentes catástrofes naturais no Continente. O anúncio é feito pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na sua mensagem para a Quaresma.

“Este ano, a nossa renúncia quaresmal será dirigida para a Cáritas Portuguesa, de modo que possa ajudar aqueles que foram atingidos pelas recentes catástrofes no Continente”, escreve o prelado.

Na mensagem, D. Nuno Brás recorda que a Quaresma, que tem início na próxima quarta-feira, 18 de fevereiro, é um tempo de exercícios espirituais mais intensos, mas sublinha que este ano é vivido em profunda solidariedade com quem sofreu perdas materiais e risco de vida.

“Acompanhamos o sofrimento de tantos portugueses que viram os seus bens destruídos e a sua vida em perigo por causa das catástrofes naturais”, afirma.

O bispo do Funchal convida ainda à reflexão sobre a fragilidade da condição humana, alertando para a falsa ideia de controlo absoluto alimentada pelo progresso técnico e científico.

“Basta um vírus, um ciclone, cheias ou fogo para tudo se desmoronar”, escreve.

Na resposta a essa fragilidade, D. Nuno Brás aponta a fé cristã como fundamento de esperança e sentido.

“Somos alguém a quem Deus ama; alguém por quem o próprio Deus não hesitou em sofrer a morte para nos dar a participar da sua vida eterna”, sublinha.

Segundo o bispo, o grande objetivo da Quaresma é criar um coração disponível para acolher o amor de Deus, transformando essa experiência espiritual em compromisso concreto com os outros.

“Criar um coração disponível para acolher o amor de Deus por cada um e por todos: eis o grande objetivo da Quaresma”, conclui.