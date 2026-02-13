Cáritas Diocesana de Leiria cria Fundo de Emergência Social para apoiar famílias afetadas pela tempestade Kristin

A Cáritas Diocesana de Leiria anunciou a criação do Fundo de Emergência Social – Tempestade Kristin, destinado a apoiar pessoas e famílias diretamente afetadas pelos danos provocados por este fenómeno meteorológico extremo, sobretudo no território da Diocese de Leiria-Fátima.

Em comunicado, a instituição explica que o Fundo se rege por princípios de solidariedade, equidade, imparcialidade, transparência e prestação de contas, estando direcionado, de forma preferencial, para agregados familiares residentes na diocese.

“O Fundo de Emergência Social – Tempestade Kristin foi criado com o objetivo de apoiar pessoas e famílias diretamente afetadas pelos danos provocados por este fenómeno”, refere a Cáritas Diocesana de Leiria.

A análise e decisão sobre a atribuição dos apoios caberá a uma Comissão de Atribuição, constituída especificamente para este efeito, composta por sete elementos, nomeados pelo bispo da Diocese de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, integrando membros da Cáritas e especialistas externos nas áreas social, financeira, jurídica e comunitária.

“A Comissão assegura independência, rigor e diversidade técnica na tomada de decisão”, sublinha a instituição, acrescentando que os membros exercem funções a título gratuito, reforçando o caráter solidário da iniciativa.

Entre as competências da Comissão estão a análise dos pedidos, a verificação da elegibilidade dos beneficiários, a decisão sobre montantes e condições de apoio, bem como o registo formal e fundamentado das deliberações.

A atribuição dos apoios depende da verificação cumulativa de critérios como a existência de danos resultantes da tempestade, a vulnerabilidade socioeconómica ou habitacional e a inexistência ou insuficiência de outros apoios públicos ou de seguradoras.

O Fundo intervém, de forma prioritária, em habitação própria permanente, podendo abranger outras situações de vulnerabilidade diretamente relacionadas com a tempestade.

A Cáritas Diocesana de Leiria adianta que já iniciou a identificação e acompanhamento de situações no terreno, em articulação com comunidades locais, paróquias e grupos sócio-caritativos, dando prioridade aos casos de maior urgência.

“No decorrer da próxima semana serão realizadas reuniões com entidades locais e paróquias para apresentação formal do Fundo e reforço da articulação”, refere ainda o comunicado.

Enquanto não estiver disponível a plataforma digital para submissão formal dos pedidos, a Cáritas solicita que os requerentes enviem, numa primeira fase, fotografias dos estragos, identificação do titular do agregado, morada completa e contacto telefónico, através do endereço eletrónico fundoemergencia@caritasleiriafatima.pt.

A gestão do Fundo será sujeita a auditoria externa pela Forvis Mazars, reforçando, segundo a instituição, o compromisso com o rigor, a transparência e a prestação de contas.

O Regulamento Interno e os Procedimentos e Critérios de Atribuição de Apoios encontram-se disponíveis para consulta em: https://www.leiria-fatima.pt/caritas-kristin/