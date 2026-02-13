Morreu D. Alfio Rapisarda, antigo núncio apostólico em Portugal

O antigo núncio apostólico em Portugal D. Alfio Rapisarda morreu na quarta-feira, aos 92 anos. Será sepultado nesta manhã de sexta-feira, na catedral de Catânia, em Itália.

Alfio Rapisarda foi ordenado padre a 14 de julho de 1957 e incardinado na arquidiocese de Catânia. Licenciou-se em Direito Canônico e ingressou no serviço diplomático da Santa Sé em 1962.

Rapisarda foi nomeado arcebispo titular de Canas e Núncio Apostólico na Bolívia em de abril de 1979, por João Paulo II. Recebeu a ordenação episcopal a 22 de maio, na Basílica de São Pedro. De seguida, foi nomeado Pró-Núncio Apostólico no Zaire em 29 de janeiro de 1985 até ser transferido para o Brasil em 2 de junho de 1992.

A 12 de outubro de 2002, D. Alfio Rapisarda foi nomeado núncio em Portugal. Enquanto representante da Santa Sé, assinou, em 2004, uma nova Concordata com Portugal, substituindo a que vigorava desde 1940.

O Papa Bento XVI que aceitou a sua renúncia em 8 de novembro de 2008.

O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, já apresentou condolências à Nunciatura Apostólica em Portugal. Numa breve mensagem, D. Francisco Senra Coelho recorda “o saudoso extinto com saudade” e manifesta-lhe “gratidão”.

“Com o mais elevado apreço, unimo-nos em esperança cristã e saudade humana ao Sr. D. Andrés Carrascosa Coso, bem como a toda a Família que constitui a Nunciatura de Lisboa”, escreve o arcebispo de Évora ao atual representante da Santa Sé em Portugal.