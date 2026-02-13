Quaresma. Leão XIV pede mais escuta e abstinência de palavras que ferem

A primeira Mensagem de Leão XIV para a Quaresma insiste na importância da escuta e do jejum, como meios de conversão. O Papa considera que a Quaresma é um tempo favorável para "recolocar o mistério de Deus no centro da nossa vida” e para que a nossa fé e o coração “não se percam entre as inquietações e as distrações do quotidiano”.

O tema para a Quaresma deste ano — “Escutar e jejuar. Quaresma como tempo de conversão” — revela a importância de se entrar em relação com o outro e sublinha que “escutar a Palavra na liturgia nos educa para uma escuta mais verdadeira da realidade” e que "as Sagradas Escrituras nos tornam capazes de reconhecer a escuta que surge do sofrimento e da injustiça, para que não fique sem resposta”

Não menos importante no caminho da conversão, é o jejum. O Papa recorda que a abstinência de alimentos é um exercício ascético muito antigo e insubstituível “porque implica o corpo e torna mais evidente aquilo de que temos fome”. Por isso, o jejum “é útil para discernir e ordenar os apetites” e “permite-nos não só disciplinar o desejo, purificá-lo e torná-lo mais livre, mas também ampliá-lo, de tal modo que se volte para Deus e se oriente para agir no bem”.

Para o tempo da Quaresma que se aproxima, Leão XIV, convida a uma forma de abstinência muito concreta “e frequentemente pouco apreciada, ou seja, a abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo”.

O Papa explica que devemos “começar por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender, às calúnias”. E, em vez disso, “esforcemo-nos por aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza: na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Assim, muitas palavras de ódio darão lugar a palavras de esperança e paz”, conclui