Quaresma 2026

Renúncia quaresmal de Aveiro apoia deslocados do Sudão e vítimas de violência doméstica

13 fev, 2026 - 08:13 • Olímpia Mairos

Na mensagem para a Quaresma, D. António Monteiro convida à conversão, à esperança e ao compromisso com os mais pobres.

O bispo de Aveiro, D. António Monteiro, anunciou que a renúncia quaresmal de 2026 será destinada ao apoio das populações deslocadas do Sudão e às instituições da diocese de Aveiro que acompanham vítimas de violência doméstica. A indicação surge na mensagem de Quaresma intitulada Das cinzas à ressurreição”, divulgada esta semana.

Segundo o prelado, a escolha reflete o compromisso da Igreja com os mais frágeis e com a construção de uma sociedade mais justa. “O compromisso com os mais pobres passa pela partilha de bens e pelo envolvimento em ações que promovam a justiça, o respeito pela criação e a equidade na distribuição da riqueza”, afirma, citando a encíclica Fratelli Tutti.

Na sua mensagem para a Quaresma, D. António Monteiro sublinha que este tempo litúrgico é um convite à renovação interior e comunitária. “A Quaresma é um tempo de escuta e meditação da Palavra de Deus para que a renovação pessoal e comunitária aconteça no coração das nossas comunidades”, escreve, defendendo uma ordem social baseada “na verdade, na justiça, na responsabilidade mútua, na compaixão e no amor aos outros”.

O bispo destaca ainda os evangelhos proclamados neste tempo – a Samaritana, o cego de nascença e a ressurreição de Lázaro – como um itinerário espiritual que conduz da fragilidade à vida nova. “Todos somos chamados a fazer a passagem das cinzas para a ressurreição, isto é, da morte para a vida”, refere.

Sobre o evangelho da Samaritana, D. António Monteiro recorda que o encontro com Jesus gera missão: “A água nova que encontrou quer dá-la a beber aos samaritanos”. Já no episódio do cego de nascença, sublinha que “a fé é sempre fruto de um encontro pessoal do homem com Deus”. Quanto à ressurreição de Lázaro, o bispo aponta-a como sinal de esperança para as comunidades humanas marcadas pelo sofrimento: “Crer é aceitar Jesus, que se manifesta como ressurreição e vida”.

Na reta final da mensagem, o bispo de Aveiro propõe quatro caminhos concretos para viver a Quaresma: maior contacto com a Palavra de Deus, especialmente o Evangelho de Mateus; a redescoberta do silêncio num mundo marcado pelo ruído; o jejum associado à partilha; e a vivência solidária da renúncia quaresmal.

Ao percorrermos o caminho quaresmal que nos conduz à Páscoa, renovamos a nossa fé e recebemos com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma”, escreve D. António Monteiro, concluindo com um apelo à esperança ativa: “Ponhamo-nos a caminho, pois só aquele que caminha será salvo”.

