Turismo religioso não é “explorar igrejas nem vender igrejas”

13 fev, 2026 - 15:24 • João Carlos Malta

O padre Pedro Miguel Neto, diretor da Pastoral do Turismo, diz que a atividade é essencial para preservar o património e que sem esta atividade haverá dificuldade em manter o vasto número de edifícios da Igreja Católica.

A+ / A-

Para o padre Miguel Neto, diretor da Pastoral do Turismo não há dúvidas de que “o turismo é algo que é importante para sustentabilidade”, e não é só económica, é também da conservação do património. Para isso é importante acabar com um preconceito.

Não estamos a explorar igrejas nem a vender igrejas. Estamos a rentabilizar património para o preservar, porque não há nenhuma identidade em Portugal que consiga manter o património da Igreja só com subsídios ou com ajudas estatais. Isso é impossível”, disse o padre Miguel Neto, na abertura das VI jornadas nacionais da pastoral do Turismo, que decorrem esta sexta-feira e sábado em Almada.

Para a Igreja, segundo o diretor da Pastoral do Turismo, a atividade turística além da dimensão económica, tem sobretudo uma dimensão social a que todos devem estar atentos.

“Mais até que a Constituição Civil, o Turismo será quem tem mais imigrantes e essas pessoas têm de ser tratadas com dignidade”, defende o padre Miguel Neto.

O diretor da Pastoral do Turismo diz também ser necessário que as pessoas “criem [nesta área] os seus negócios para fixar pessoas no Interior”.

E transpõe essa necessidade para a atualidade. “Em parte, os problemas que nós estamos a viver na habitação têm a ver com o excesso [de pessoas] nas grandes cidades, da alteração de linhas de água, de rios, por causa da habitação”, sustentou.

“Se nós desenvolvermos o turismo no Interior, talvez haja mais capacidade económica para fixar os jovens e não pôr o país todo junto à costa”, acrescentou.

Centrar o Turismo nas pessoas

O bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, esteve presente na sessão de abertura destas jornadas e disse que no Turismo o mais importante são as pessoas.

Ruas, monumentos, árvores e florestas, todos têm em todo o mundo. O que faz a diferença são as pessoas. E, por isso, nós temos que salvaguardar, acima de tudo, as pessoas para que elas não se sintam numa sala de museu ou num jardim zoológico, mas que se sintam parte daquilo que significa o que nós queremos mostrar e dar a conhecer”, descreve.

E citando o Papa Francisco, Américo Aguiar afirma que o mais importante para a fraternidade universal é “nós queremos conhecer os outros e darmo-nos a conhecer”.

“O turismo é um instrumento da paz nos tempos que vivemos. Nós quanto mais visitarmos países, visitarmos cidades, visitarmos culturas, mais nos abrimos a uma fraternidade universal”, rematou.

