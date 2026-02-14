Cáritas de Leiria já angariou quase 1,6 milhões de euros para vítimas da Tempestade Kristin

A Cáritas Diocesana de Leiria informou este sábado que o Fundo de Emergência Social já angariou 1.573.112,06 euros, sublinhando que a crise “está longe de estar terminada”.

A instituição da Igreja destaca que, apesar de o vento ter acalmado e a atenção mediática ter diminuído, “para muitas famílias a crise apenas mudou de forma”, entrando agora “uma fase mais silenciosa, mas profundamente exigente: a da reconstrução da estabilidade, da segurança e da dignidade”.

A Cáritas alerta que os impactos da tempestade vão além dos danos materiais.

“Medem-se na ansiedade de quem perdeu o seu espaço de vida, na incerteza de quem não sabe como recuperar o que foi destruído e no desgaste emocional acumulado”, refere a instituição, chamando a atenção para riscos sociais nos próximos meses, como o aumento do desemprego, a fragilização da coesão comunitária e a vulnerabilidade acrescida de migrantes e de crianças e jovens.

“São realidades que exigem uma atenção continuada e respostas estruturadas”, acrescenta.

No plano operacional, a Cáritas informa que este sábado e domingo não haverá entrega de cabazes alimentares nem distribuição de bens, devido à reorganização logística dos armazéns.

“Esta reorganização é essencial para garantir uma gestão mais eficiente, rigorosa e equitativa das doações”, explica.

No âmbito da transparência do Fundo, a instituição vai reunir na quarta-feira, 18 de fevereiro, às 14h00, no Seminário Diocesano de Leiria, com autarcas e municípios afetados do território da Diocese de Leiria-Fátima, para apresentar regulamentos, critérios e procedimentos de atribuição de apoios.

A terminar, a Cáritas Diocesana de Leiria reafirma que continuará no terreno e deixa um apelo ao país: “Não esqueçam as regiões mais afetadas. A resposta à Tempestade Kristin não termina na limpeza dos escombros — começa agora na reconstrução da vida”.