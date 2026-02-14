Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cáritas de Leiria já angariou quase 1,6 milhões de euros para vítimas da Tempestade Kristin

14 fev, 2026 - 19:03 • Olímpia Mairos

Instituição alerta que a emergência está longe de terminar e apela a uma solidariedade persistente na fase de reconstrução das famílias afetadas.

A+ / A-

A Cáritas Diocesana de Leiria informou este sábado que o Fundo de Emergência Social já angariou 1.573.112,06 euros, sublinhando que a crise “está longe de estar terminada”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A instituição da Igreja destaca que, apesar de o vento ter acalmado e a atenção mediática ter diminuído, “para muitas famílias a crise apenas mudou de forma”, entrando agora “uma fase mais silenciosa, mas profundamente exigente: a da reconstrução da estabilidade, da segurança e da dignidade”.

A Cáritas alerta que os impactos da tempestade vão além dos danos materiais.

Medem-se na ansiedade de quem perdeu o seu espaço de vida, na incerteza de quem não sabe como recuperar o que foi destruído e no desgaste emocional acumulado”, refere a instituição, chamando a atenção para riscos sociais nos próximos meses, como o aumento do desemprego, a fragilização da coesão comunitária e a vulnerabilidade acrescida de migrantes e de crianças e jovens.

“São realidades que exigem uma atenção continuada e respostas estruturadas”, acrescenta.

No plano operacional, a Cáritas informa que este sábado e domingo não haverá entrega de cabazes alimentares nem distribuição de bens, devido à reorganização logística dos armazéns.

“Esta reorganização é essencial para garantir uma gestão mais eficiente, rigorosa e equitativa das doações”, explica.

No âmbito da transparência do Fundo, a instituição vai reunir na quarta-feira, 18 de fevereiro, às 14h00, no Seminário Diocesano de Leiria, com autarcas e municípios afetados do território da Diocese de Leiria-Fátima, para apresentar regulamentos, critérios e procedimentos de atribuição de apoios.

A terminar, a Cáritas Diocesana de Leiria reafirma que continuará no terreno e deixa um apelo ao país: “Não esqueçam as regiões mais afetadas. A resposta à Tempestade Kristin não termina na limpeza dos escombros — começa agora na reconstrução da vida”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)