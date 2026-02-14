Comissão Episcopal apela a namoro vivido em liberdade, respeito e compromisso

A Comissão Episcopal do Laicado, Família e Vida (CELFV) assinala o Dia dos Namorados com uma mensagem que convida os casais a redescobrir a profundidade do amor, alertando para os riscos da banalização, da violência no namoro e de uma cultura centrada no individualismo.

Na mensagem divulgada por ocasião da festa de São Valentim, a Comissão recorda que “as mais belas realidades da vida humana podem perder o seu encanto, quando se banalizam”, sublinhando que o amor exige “sonho e contínua recriação”.

O texto evoca a figura de São Valentim, martirizado no século III por abençoar casamentos proibidos pelo imperador romano Cláudio II, lembrando que, na origem desta celebração, está “bem clara a força do Amor e da Consciência, capazes de enfrentar a morte”. Para a Comissão, este testemunho revela que “o amor é a capacidade de dar a vida pelo outro”.

Num olhar que cruza fé, antropologia e vida concreta, a CELFV afirma que “o berço natural da vida é a família primordial, uma Mãe e um Pai”, sustentada num amor que não se compadece com a futilidade nem com relações descartáveis. “O amor é dádiva de vida; é fazer o outro feliz, partilhando as alegrias e as dores de cada dia”, lê-se no documento.

A Comissão alerta ainda para os desafios que os namoros enfrentam, reconhecendo que podem surgir crises, silêncios e conflitos. Nesses momentos, propõe uma atitude feita de escuta, discernimento e maturidade, desejando que verbos como “escutar”, “respeitar”, “cuidar”, “perdoar” e “continuar” se encontrem sempre com o verbo “amar”.

Num contexto marcado pelo aumento da violência no namoro, frequentemente refletida nas estatísticas e nas notícias, a mensagem assume um tom claro de denúncia: é necessário testemunhar “a genuína liberdade que brota do amor autêntico de quem se dá”, em oposição a relações baseadas em dominação, manipulação, abuso ou descarte.

A Comissão Episcopal apela, por isso, à necessidade de libertar o namoro “de todas as falsas imagens e amarras que o manipulam, descaracterizam e banalizam”, defendendo que Amor e Liberdade devem caminhar juntos, ao serviço da Família e da Vida.

Dirigindo-se diretamente aos casais, a mensagem termina com uma palavra de gratidão e esperança: “Obrigado aos namorados que amam em liberdade e respeito. Estamos certos: por vós passará determinantemente o futuro”. A Comissão assegura ainda a sua oração e proximidade, deixando “os parabéns aos namorados de todas as idades”.