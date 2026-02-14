Renúncia quaresmal da Diocese de Vila Real reverte para apoio às vítimas das tempestades

A renúncia quaresmal dos cristãos da Diocese de Vila Real será destinada ao apoio às vítimas das tempestades que atingiram várias regiões do país nas últimas semanas. O anúncio é feito pelo bispo diocesano, D. António Augusto Azevedo, na Mensagem para a Quaresma, onde deixa um apelo à solidariedade concreta com as pessoas, famílias e comunidades afetadas por estas calamidades.

Na mensagem, o bispo de Diocese de Vila Real apela a uma Quaresma vivida como verdadeiro caminho de conversão pessoal e comunitária, sublinhando a necessidade de mudança num mundo marcado pela divisão, violência e desumanidade.

O prelado recorda o convite deixado por Jesus no início da sua missão: “Convertei-vos porque está próximo o Reino de Deus”, frisando que este tempo litúrgico é “uma ocasião de graça e de renovação da vida”.

Segundo D. António Augusto Azevedo, a conversão a que os cristãos são chamados não pode ficar por intenções vagas ou teóricas. “Carece de se manifestar em sinais concretos e reais”, afirma, defendendo uma atitude nova, aberta ao Reino de Deus, “um reino de paz, sustentado na justiça e iluminado pela verdade”.

O responsável da diocese vilarealense considera que viver a Quaresma com este horizonte desperta o desejo de uma mudança profunda, tanto a nível pessoal como comunitário.

Num ano em que a diocese é convidada a aprofundar o espírito sinodal, D. António Augusto destaca a importância da conversão comunitária, em particular das relações.

“Na vida da Igreja permanecem ainda demasiados egoísmos e divisões sem sentido”, alerta, sublinhando a urgência de relações novas “com o Senhor, entre homens e mulheres, nas famílias, nas comunidades e com a criação”. Para o bispo, a qualidade evangélica dessas relações é decisiva para o testemunho da Igreja no mundo.

A mensagem quaresmal aponta ainda para a necessidade de uma conversão de processos e de vínculos, promovendo a participação e a corresponsabilidade de todos os batizados.

“Todos são chamados a um compromisso mais efetivo na vida da Igreja”, escreve, defendendo comunidades com “um rosto novo, mais abertas e acolhedoras, onde se experimente o calor de uma verdadeira família”.

D. António Augusto Azevedo lembra que esta conversão comunitária só é possível com uma autêntica conversão pessoal, sustentada pela renovação espiritual. Nesse sentido, destaca a importância da Eucaristia, da escuta da Palavra de Deus, do sacramento da Reconciliação, bem como das práticas do jejum, da oração e da partilha, que considera meios sempre atuais para uma mudança de vida verdadeira.

Na mensagem, o bispo de Vila Real deixa também uma palavra de solidariedade para com as populações afetadas pelas tempestades das últimas semanas em várias regiões do país. “Prometemos as nossas orações e a nossa ajuda material”, afirma.

A terminar, D. António Augusto Azevedo deseja a toda a comunidade diocesana “uma santa Quaresma”.