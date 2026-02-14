Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 15 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sé de Leiria reabre ao culto na Quarta-feira de Cinzas com celebração pelas vítimas da tempestade

14 fev, 2026 - 17:40 • Olímpia Mairos

Celebração da Quarta-feira de Cinzas, presidida por D. José Ornelas, marca a reabertura da catedral após os danos causados pela tempestade e será dedicada às suas vítimas.

A+ / A-

A Sé de Leiria reabre ao culto no dia 18 de fevereiro, com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, presidida pelo bispo diocesano, D. José Ornelas. A Eucaristia será oferecida em memória de todas as vítimas da tempestade que recentemente atingiu o território diocesano.

A celebração tem início às 21h00, no Largo do Papa, onde os fiéis se irão concentrar para uma procissão de velas com a imagem de Nossa Senhora da Encarnação, padroeira da cidade de Leiria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A imagem será conduzida até à Sé de Leiria, onde ficará entronizada na catedral, permanecendo para veneração dos fiéis antes de regressar ao seu santuário.

Concluído este momento, será celebrada a Eucaristia com o rito da imposição das cinzas, que assinala o começo do tempo da Quaresma.

Tradicionalmente, a celebração da Quarta-feira de Cinzas em Leiria realizava-se no Santuário de Nossa Senhora da Encarnação. No entanto, os danos provocados pela tempestade, que destruiu parte daquele edifício, levaram à transferência da celebração para a catedral diocesana. A própria Sé esteve igualmente encerrada devido aos efeitos do fenómeno meteorológico, reabrindo agora com esta celebração.

A Câmara Municipal de Leiria associa-se a este momento de oração em memória das vítimas da tempestade, num gesto que reúne a comunidade diocesana e a cidade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 15 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)