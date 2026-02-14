Sé de Leiria reabre ao culto na Quarta-feira de Cinzas com celebração pelas vítimas da tempestade

A Sé de Leiria reabre ao culto no dia 18 de fevereiro, com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, presidida pelo bispo diocesano, D. José Ornelas. A Eucaristia será oferecida em memória de todas as vítimas da tempestade que recentemente atingiu o território diocesano.

A celebração tem início às 21h00, no Largo do Papa, onde os fiéis se irão concentrar para uma procissão de velas com a imagem de Nossa Senhora da Encarnação, padroeira da cidade de Leiria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A imagem será conduzida até à Sé de Leiria, onde ficará entronizada na catedral, permanecendo para veneração dos fiéis antes de regressar ao seu santuário.

Concluído este momento, será celebrada a Eucaristia com o rito da imposição das cinzas, que assinala o começo do tempo da Quaresma.

Tradicionalmente, a celebração da Quarta-feira de Cinzas em Leiria realizava-se no Santuário de Nossa Senhora da Encarnação. No entanto, os danos provocados pela tempestade, que destruiu parte daquele edifício, levaram à transferência da celebração para a catedral diocesana. A própria Sé esteve igualmente encerrada devido aos efeitos do fenómeno meteorológico, reabrindo agora com esta celebração.

A Câmara Municipal de Leiria associa-se a este momento de oração em memória das vítimas da tempestade, num gesto que reúne a comunidade diocesana e a cidade.