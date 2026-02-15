Cáritas de Évora. "Não sabemos se tudo o que angariamos vai ser suficiente"

O diretor-executivo da Cáritas Diocesana de Évora, João Cachaço, diz que, nesta altura, "as pessoas ainda não conseguem identificar as reais necessidades", devido às consecutivas inundações. Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, João Cachaço diz que em Alcácer do Sal "faz falta tudo" e as autoridades dizem que "precisam de tempo" para se organizarem e “estruturar respostas". “Vai requerer algum trabalho de articulação”, aponta.

A própria autarquia de Alcácer do Sal pediu tempo para se organizar e para se poder articular com a instituição da Igreja: "Tivemos contacto com a autarquia e a própria autarquia disse 'neste momento, tudo o que precisamos é de tempo para nos organizarmos e estruturar respostas'." João Cachaço destaca a capacidade “agregadora” da Igreja e a “generosidade das populações para fazer face a esta tragédia”, mas insiste na necessidade de se reformarem apoios: "Não sabemos se tudo o que angariamos vai ser suficiente para suprir as necessidades." Cachaço deixa também um sublinhado à “permanente articulação” com “a Cáritas Portuguesa e com presidente da Cáritas de Setúbal” e diz que acolheu “o gesto de entrega de donativos como um carinho muito especial por parte da diocese vizinha”.

A Cáritas de Évora esteve em Alcácer do Sal e João Cachaço sublinha o estranho silêncio que se vive na cidade.

Além da situação de Alcácer, de que vamos falar, que outras situações preocupantes, com menor visibilidade, estão a acontecer na Arquidiocese de Évora? As chuvas estão por todo o país, algumas com maior mediatismo, alguns acontecimentos com maior mediatismo, como é o caso de Alcácer, mas temos registo de ocorrências também noutros pontos da Diocese, que é vasta. Temos notificação de que em Borba e Vila Viçosa também há algumas inundações de habitações. A situação de Coruche também é conhecida pela regularidade caudal alto-cheio do rio Sorraia, que muitas vezes chega até à baixa da vila. Até que ponto esta falta de visibilidade prejudica uma mais eficaz ajuda às populações afetadas? As populações não ficam sem socorro porque, efetivamente, todo o apoio social está disseminado pela diocese e a Cáritas Arquidiocesana, pontualmente, pode ajudar também a mitigar estes efeitos e chega lá, quando os apoios estatais não chegam. Conseguimos também suprir algumas necessidades. Portanto, consideramos que temos uma cobertura eficaz da diocese. Temos recolhido vários depoimentos que falam de um certo sentimento de isolamento, sobretudo para quem está mais longe dos centros urbanos. Esse sentimento de abandono existe nas populações que estão a servir? Exatamente. É normal que isso aconteça porque, muitas vezes, as autarquias locais também não são muito próximas, distam alguns quilómetros destas pequenas realidades, destas situações de emergência. As pessoas precisam no momento, no aqui, no agora, e sentem, frente a uma força avassaladora, que não têm toda a capacidade para resolver, sentem-se impotentes, mas as autarquias têm dado uma boa resposta. Nós sentimos isso. Há esse esforço? De articulação, sem dúvida. E quando não estão as autarquias, estão as instituições da Igreja? Isso mesmo, é isso mesmo. Este isolamento, por vezes, origina desconfiança. Tivemos relatos, nomeadamente da Caritas de Leiria, da existência de casos em que os idosos, por receio, se recusavam a abrir a porta. Tem conhecimento de situações idênticas aí na região? Não, não, porque há uma proximidade das equipas técnicas com as populações. As populações são pequenas e nós temos boas parcerias com outras instituições da Igreja que estão no terreno. Conhecemos as situações quase caso a caso e não sentimos isso.

Vamos, então, falar de Alcácer do Sal: como é que está a decorrer o processo de recuperação? Esteve esta semana na localidade... Quais são as grandes dificuldades? As dificuldades são de conhecimento, ou seja, as pessoas estão perante esta circunstância de inundações e ainda não conseguiram contabilizar ao certo o prejuízo que têm. Então, não conseguem identificar as reais necessidades. Isto porquê? Porque há circunstâncias em que faz falta tudo. Mas o que é que é o tudo? É preciso fazer um elenco de tudo o que será necessário para, depois, adquirir e ajudar a suprir estas necessidades. E o que sentem as pessoas, sentem também os serviços, que acabaram por também perder alguma da sua informação com as cheias, com as inundações. Também estão eles próprios em situação de fragilidade porque não têm meios para conseguir fazer registos e apoiar mais eficazmente a população. É uma situação para durar, até porque as cheias permanecem… Exatamente. Nós estivemos esta semana em Alcácer e o que sentimos foi muito estranho. Eu conheço relativamente Alcácer e estou habituado a ver trânsito a passar, ser um local de passagem com algum dinamismo, com alguma vida e as estradas estão muitas delas cortadas, as ruas estão cortadas, há um silêncio, um silêncio na cidade. Vê-se as pessoas a tentar limpar as coisas, vê-se os serviços, as autarquias a trabalhar dentro das suas possibilidades. Toda a vida que pulsava de forma quase frenética, se é que isso pode acontecer numa cidade tão pequena, mas com dinamismo, agora vê-se com algum vagar, alguma calma. Mas está toda a gente a trabalhar, toda a gente a tentar articular-se no sentido de poder dar resposta às situações. Nós tivemos contacto com a autarquia e a própria autarquia nos disse, "neste momento tudo o que precisamos é de tempo também para nos organizarmos, para tentarmos estruturar respostas, nós contamos convosco, mas neste momento deem-nos 10 a 15 dias para nos podermos organizar, para podermos também articular convosco”.

Ainda pouco usava aquela expressão de que “falta tudo”. Portanto é difícil dizer exatamente o que é que mais falta. Houve necessidade de acolher pessoas desalojadas? Que ajuda é que a Cáritas está a prestar neste momento? Neste momento, o que estamos a fazer é a angariação. As colegas do Serviço de Atendimento e Ação Social estão em contato connosco, tudo o que precisarem nós disponibilizamos. Estamos a fazer a angariação de fundos, essencialmente, porque temos "feedback" por parte das equipas que alimentos e roupas e todos esses bens não são precisos mais. Já nem têm capacidade para armazenamento e, portanto, agradecem que nós não enviemos. O que fará falta no futuro será apoio a equipamentos, seja eletrodomésticos, camas, colchões, mobílias, portanto a todo um conjunto de bens que vão ser necessários e, para isso, será preciso fundos para fazer face a essas despesas. Há pessoas desalojadas? Nós não temos conhecimento, não temos essa notificação. Estão a angariar fundos, o arcebispo de Évora apelou à solidariedade para com as populações afetadas. A Igreja tem sido esse fator de proximidade que tantas vezes é reclamado? E agregador sim, tem sido. Nós sentimos a generosidade das populações, mesmo pessoas anónimas que fazem donativos, outras que já regularmente fazem, mas sentimos que há aqui uma onda de solidariedade para fazer face a esta tragédia, que não nos afetou, aqui na cidade, mas sim em alguns pontos da Diocese. Estamos solidários com eles e esta solidariedade tem-se constatado.

Fica claro que vai levar muito tempo até que se possa regressar à normalidade… Vai levar tempo e vai requerer algum trabalho de articulação. Não nos queremos sobrepor a quem está no terreno, não queremos fazer de forma desarticulada, queremos "fazer com", queremos ser complemento, queremos fazer as coisas com sentido. Não queremos duplicar apoios nem nada que se pareça, não queremos dispersar verbas, queremos estar com quem está no terreno a fazer o melhor para as populações. Essa é uma das preocupações, porque a questão do tempo que é preciso na o terreno é muito diferente da questão do tempo mediático. Quando os holofotes se apagarem, o que vai ser preciso para que a atenção se mantenha sobre o impacto desta situação? Vai ter de haver manifestações, comunicações de necessidades, de possíveis futuras angariações para fazer face a estas necessidades, porque não sabemos se tudo o que angariamos vai ser suficiente para suprir as necessidades. E evitar esse risco de desarticulação, como dizia… Sim, sim, exatamente.

