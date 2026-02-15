Emergência após a Tempestade Kristin está longe de estar concluída, alerta Cáritas de Leiria

A emergência provocada pela Tempestade Kristin está longe de estar concluída. No 19.º dia de resposta, a Cáritas Diocesana de Leiria faz um novo ponto de situação e sublinha que, para muitas famílias, a fase mais difícil está agora a começar.

Até ao momento, o Fundo de Emergência Social – Tempestade Kristin angariou 1.606.746,06 euros, um valor que, segundo a instituição, reflete “a solidariedade contínua da sociedade portuguesa e a confiança depositada numa resposta que se quer humana, rigorosa e transparente”.

Em comunicado, a Cáritas alerta que o fim do mau tempo não significou o fim da crise para quem perdeu bens e condições básicas de vida.

“Esta emergência está longe de estar concluída. Para muitas famílias, a tempestade não terminou quando o vento acalmou. Inicia-se agora uma fase mais prolongada e exigente, marcada pela reconstrução da estabilidade, da segurança e da dignidade”, sublinha.

A instituição informa ainda que não houve distribuição de bens durante o fim de semana, uma decisão tomada para permitir a reorganização dos espaços e armazéns, com o objetivo de melhorar as condições logísticas e garantir uma gestão “mais eficiente, justa e rigorosa” das doações recebidas.

Neste 19.º dia de resposta, a Cáritas Diocesana de Leiria destaca o papel determinante do voluntariado, sublinhando que mais de 300 voluntários estiveram envolvidos desde o início da operação de emergência.

“Ao longo destas semanas, contámos com a presença de mais de 300 voluntários que, com uma entrega generosa e incansável, têm sido parte essencial desta resposta de emergência”, assinala.

O trabalho no terreno, desenvolvido por colaboradores, voluntários e parceiros, tem sido, segundo a instituição, guiado por um forte compromisso com a proximidade e o respeito pelas famílias mais vulneráveis.

“Cada gesto de solidariedade tem sido assegurado com escuta, cuidado, respeito e dignidade”, destaca a instituição.

A Cáritas Diocesana de Leiria reafirma o compromisso de continuar no terreno, acompanhando as comunidades afetadas e mobilizando recursos “com responsabilidade e transparência”, garantindo que nenhuma família fica para trás.

A instituição assegura que continuará a prestar informação atualizada através dos seus canais oficiais.