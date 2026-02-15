Ouvir
Leão XIV em Óstia: “Não vos conformeis com a cultura do abuso e da injustiça”

15 fev, 2026 - 17:17 • Aura Miguel

O Papa Leão XIV iniciou visitas às paróquias de Roma com uma missa em Óstia, onde apelou a desarmar a linguagem, rejeitar a cultura do ódio e da injustiça e investir na educação e na mansidão como caminhos de paz, sobretudo junto das crianças e dos jovens.

O Papa, que também é bispo de Roma, celebrou missa esta tarde na paróquia de Óstia, iniciando assim uma série de visitas a algumas paróquias romanas que se prolongam nos próximos domingos.

"Quem odeia o seu irmão é assassino" (1 João 3:15), disse, comentando o Evangelho. “Como estas palavras são verdadeiras! E quando também nos encontrarmos a julgar e a desprezar os outros, lembremo-nos de que o mal que vemos no mundo tem as suas raízes precisamente onde o coração se torna frio, duro e sem misericórdia”, disse Leão XIV aos paroquianos de Óstia, conhecida pelos graves problemas sociais, relacionados com a droga e a violência, sobretudo entre jovens e adolescentes.

“Perante tais fenómenos, convido-vos a todos, enquanto comunidade paroquial, juntamente com as outras realidades virtuosas que atuam nestes bairros, que continuem a dedicar-se com generosidade e coragem a semear a boa semente do Evangelho nas vossas ruas e lares”, pediu o pontífice.

“Não vos conformeis com a cultura do abuso e da injustiça. Pelo contrário, difundi o respeito e a harmonia, começando por desarmar a linguagem e investindo energia e recursos na educação, sobretudo das crianças e dos jovens. Sim, que possam aprender na paróquia a honestidade, o acolhimento e um amor que ultrapassa fronteiras; que aprendam a ajudar não só quem retribui e a acolher não só quem acolhe, mas estender a mão a todos de forma gratuita e livre, aprender a coerência entre a fé e a vida”.

O Santo Padre também incentivou os fiéis desta paróquia a contrariarem a difusão de lógicas obscuras e violentas, contrárias ao Evangelho “com a força desarmante da mansidão, continuando a pedir a paz e a acolher e cultivar este dom com tenacidade e humildade”.

