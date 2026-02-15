Ouvir
Papa solidário com Madagáscar, reza pelas vítimas de dois ciclones

15 fev, 2026 - 12:29 • Aura Miguel

Leão XIV também saudou os milhares de milhões de pessoas que, nos próximos dias, na Asia oriental e noutras partes do mundo, celebram o Ano Novo Lunar.

Esta manhã Leão XIV mostrou-se solidário com o povo de Madagáscar, atingido por dois ciclones, Fytia e Gezani, com inundações e deslizamentos de terras, que causaram 50 mortos e onde cerca de 400 mil pessoas se encontram em situação de emergência. “Rezo pelas vítimas, pelas suas famílias e por todos aqueles que sofreram graves danos”, disse no final do Angelus.

O Papa também saudou os milhares de milhões de pessoas que, nos próximos dias, na Ásia oriental e noutras partes do mundo, celebram o Ano Novo Lunar. “Que esta alegre celebração fortaleça os laços familiares e de amizade, traga serenidade aos lares e à sociedade e seja uma oportunidade para construir a paz e a prosperidade para todos os povos”, afirmou.

"Não basta uma justiça mínima, é preciso um amor grande"

Antes de rezar o Angelus, Leão XIV refletiu sobre o Evangelho de hoje, sublinhando que existe um “justiça superior” à dos escribas e fariseus, “uma justiça que não se limita a observar os mandamentos, mas nos abre ao amor e nos compromete com ele”. E acrescentou: “Com efeito, o basta não matar fisicamente uma pessoa, se depois a matamos com palavras ou não respeitamos a sua dignidade. Da mesma forma, não basta ser formalmente fiel ao cônjuge e não cometer adultério, se nesta relação faltar a ternura recíproca, a escuta, o respeito, o cuidado mútuo e o caminhar juntos num projeto comum”.

Leão XIV sublinhou também que “o Evangelho oferece-nos este precioso ensinamento: não basta uma justiça mínima, é preciso um amor grande”.

