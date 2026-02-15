Projeto Igreja + Segura do grupo VITA soma seis novas adesões

O Projeto Igreja + Segura vai dar um novo passo na consolidação da sua rede, com a assinatura da Carta de Compromissos por mais seis entidades, esta segunda-feira, em Lisboa. A informação foi avançada pelo Grupo VITA, num comunicado enviado às redações.

A cerimónia está marcada para as 11h00, na Universidade Católica Portuguesa, e formaliza a adesão ao Nível 1 do Selo Protetor Igreja + Segura de entidades como a própria Universidade Católica Portuguesa, a Fundação Santa Rafaela Maria, o Instituto S. João de Deus, a Paróquia de Santa Isabel, a Catequese do Patriarcado de Lisboa e o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.

Segundo o Grupo VITA, este momento “representa mais um passo significativo na consolidação da Rede Igreja + Segura”, reforçando “o compromisso coletivo com a prevenção, a proteção e a promoção de ambientes seguros para crianças, jovens e adultos vulneráveis”.

O comunicado recorda ainda que outras entidades já aderiram ao projeto, entre as quais os Secretariados da Educação Moral e Religiosa Católica das dioceses do Porto e de Bragança-Miranda, bem como nove instituições de ensino e saúde das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, incluindo colégios, centros sociais e unidades hospitalares.

Paralelamente, o Grupo VITA anunciou que está a reforçar a Bolsa de Profissionais de Psicologia, com o objetivo de garantir resposta presencial especializada nas cidades de Setúbal e Vila Real. “A ampliação desta bolsa é fundamental para assegurar que todas as pessoas que procuram apoio psicológico especializado têm acesso a uma resposta próxima, competente e humanizada”, sublinha a organização.

Os psicólogos interessados em colaborar deverão manifestar disponibilidade através dos contactos habituais do Grupo VITA.

“A ampliação desta bolsa é fundamental para garantir que todas as pessoas que procuram apoio psicológico especializado têm acesso a uma resposta próxima, competente e humanizada. A colaboração dos profissionais de saúde mental é, por isso, essencial para reforçar esta missão”, lê-se no comunicado.

O Grupo VITA mantém ativa uma linha telefónica de atendimento e um formulário online para sinalizações, integrados na estratégia de apoio e prevenção que tem vindo a ser desenvolvida no contexto da Igreja em Portugal.